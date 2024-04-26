Mahalle muhtarı bıçaklandı

Elbistan'da, tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan mahalle muhtarı yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgi ve iddialara göre, olay Köprübaşı Mahallesi Gariplik Cami yakınlarında meydana geldi. Köprübaşı Mahalle Muhtarı Mehmet Cücük, henüz bilinmeyen bir nedenle Ş.E. adlı şahısla tartıştı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine Ş.E., muhtar Mehmet Cücük’ü bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı. Aldığı bıçak darbesi ile kanlar içerisinde kalan muhtar, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı muhtarın tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinden kaçan şüpheli ise, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.