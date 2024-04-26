- Ekonomi

Kamikaze İHA DELİ ihracat hedefine ilerliyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen kamikaze insansız hava araçlarından (İHA) DELİ'ye yurt dışı kullanıcılardan gösterilen ilginin bu yıl ihracat başarısına dönüştürülmesi hedefleniyor.

Kamikaze İHA DELİ ihracat hedefine ilerliyor mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Pasifik Teknoloji'nin, Titra Teknoloji AŞ hisselerinin yüzde 51'ini satın alması sonrasında üretim ve ihracat hedeflerini yakalamaya yönelik kapsamlı bir çalışma yürütülüyor.

Pasifik Teknoloji Genel Müdürü ve Titra Teknoloji Kurucu Ortağı Muhammed Selman Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki şirketin yollarının yakın zamanda kesiştiğini söyledi.

Özellikle yurt dışına açılım ve üretim kapasitesinin artması noktasında sağladıkları hedef birlikteliğini resmi süreçlerin ardından bir birleşmeye dönüştürdüklerini anlatan Dönmez, bu birlikteliğin savunma, yazılım, sağlık gibi alanlardaki ürünlere yönelik yurt içi ve dışı hedeflere ulaşmayı kolaylaştıracağını ifade etti. Dönmez, üretim kapasitesini artırmak için de 5 yıllığına yeni bir yer kiraladıklarını belirtti.

Üzerinde çalıştıkları kamikaze insansız hava aracı (İHA) ürün grubunun özellikle bölgedeki sıcak çatışma ortamlarından dolayı sıklıkla gündeme geldiğine işaret eden Dönmez, ilk kez SAHA Expo'da sergiledikleri DELİ Kamikaze İHA'nın geçen sürede birçok yetenek kazandığını kaydetti.

Dönmez, DELİ ile karıştırma ortamlarında görev yapma, hedef imhası gibi testler gerçekleştirdikleri bilgisini paylaşarak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yurt dışında yine karıştırma ortamlarında testler gerçekleştirdik ve bu testlerde çok başarılı oldu. Beraberinde görüntü işleme, hedef takibi gibi kabiliyetleri aynı zamanda süreç içerisinde kazanmış olduk. Sürü kabiliyeti kamikaze İHA'larda çok etkin olması gereken bir kabiliyet. Tüm bunları birer yetenek olarak kamikaze İHA'mıza ekledik. Yurt dışında özellikle çok ciddi bir potansiyel var. Yapmış olduğumuz testlerde çok başarılı oldu ürünümüz. Halihazırda yürüyen sözleşme, ortak üretim görüşmelerimiz var. Bu yıl içerisinde bunların bir kısmının sonuçlanmasını hedefliyoruz."

DELİ'nin seri üretime hazır olduğunu bildiren Dönmez, üretim kapasiteleri ölçüsünde belli adetlerde üretim faaliyetlerine devam ettiklerini söyledi.

Dönmez, aldıkları geri bildirimlerle DELİ'nin yeni versiyonlarına yönelik geliştirme çalışmalarının da sürdüğünü dile getirdi.

Muhammed Selman Dönmez, yeni tesisle beraber üretim adetlerinin artacağını ve müşterilerine çok daha hızlı cevap verebilir hale geleceklerini vurguladı.

# teknoloji

26 Nis 2024 - 13:21 AA Ankara- Ekonomi

Mahreç  Anadolu Ajansı

Bay- Bayan Çalışma Arkadaşları Arıyoruz

MT Global Danışmanlık bünyesinde çalışmak üzere, En az önlisans mezunu. Eğitim ve gelişime açık. Etkin Pazarlama yapabilen. Sözlü ve yazılı iletişimi...

MT GLOBAL EĞİTİM &AMP; DANIŞMANLIK

BAYAN ELEMAN ARANIYOR

Kirtasiye de çalışmak üzere bayan personel alınacaktır müracaat şahsen yapılacaktır adres yaşam hastanesi acil servis karsisi kitap park kirtasiye 054...

ELEMAN ARANIYOR

Yeni açılacak CarrefourSa Süper Market için yönetici/müdür, kasiyer, reyon elamanı alınacaktır. Müracatlar şahsen yapılacaktır. 0 544 838 08 35

ELEMAN ARANIYOR

Hulusi efendi bulvarında bulunan avukatlık bürosunda çalıştırılmak üzere bayan eleman alınacaktır. Müracaat: 

0505 293 13 48

ELEMANLAR ARANIYOR

ELEMAN ARANIYOR

Arçelik yetkili servisine en az lise mezunu B sınıfı ehliyetli personel alınacaktır Tel 0552 731 92 33

MUHASSEBE ELEMANI ARANIYOR

ŞİRKETİMİZDE ÇALIŞMAK ÜZERE BAY &amp; BAYAN MUHASSEBE ELEMAN ARIYORUZ

GÜMÜŞLER TRAKTÖR OTOMOTİ̇V SAN.Tİ̇C. LTD. ŞTİ̇.

AKARYAKIT SATIŞ ELEMANI

istasyonumuzda çalıştırılmak üzere bay akaryakıt satış elemanı alınacaktır. müracaatlar şahsen yapılacaktır.

0(000) 000 00 00 OPET ELBİ̇STAN ENSAR PETROL

ELEMANLAR ARANIYOR

KARAKUŞLAR AYGAZ TÜP BAYİİ VE SENDEO KARGODA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE EHLİYETLİ BAY ELEMAN VE BİLGİSAYARDAN ANLAYAN BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR.

Mikail Karakuş 0544 346 86 86

ELEMANLAR ARANIYOR

KARÇEK TARIM ÜRÜNLERİ ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARIYORUZ

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL