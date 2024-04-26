- Ekonomi

Çiftçilere 4,4 milyar lira tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak

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Bakan Yumaklı, 4 milyar 435 milyon 821 bin liralık tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını bildirdi.

Çiftçilere 4,4 milyar lira tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak mask
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından, çiftçilere yapılacak tarımsal destekleme ödemesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Üretici ve çiftçilere yönelik desteklerinin devam ettiğine işaret eden Yumaklı, "Toplamda 4 milyar 435 milyon 821 bin liralık tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı'nın paylaşımında söz konusu destek ödemesinin detaylarına ilişkin de bilgi yer aldı.

Buna göre, buzağı desteği için 3 milyar 344 milyon 15 bin lira, çiğ süt desteği için 1 milyar 11 milyon 71 bin 779 lira, lisanslı depoculuk desteği için 32 milyon 155 bin 447 lira, hayvan gen kaynakları desteği için 29 milyon 216 bin 20 lira, sertifikalı tohum üretim desteği için 10 milyon 42 bin 754 lira, düve alım desteği için 9 milyon 320 bin lira ödeme gerçekleştirilecek.

Öte yandan, buzağı ve süt destekleri, çiftçilerin kimlik ve vergi kimlik numarasının son hanesine göre belirlenen günlerde yapılacak.

# ekonomi

26 Nis 2024 - 13:08 AA Ankara- Ekonomi

Mahreç  Anadolu Ajansı

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