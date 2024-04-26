Kuyuya düşen koyunu itfaiye kurtardı

Elbistan’da, otlanırken kuyuya düşen koyun, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Olay, ilçeye bağlı Gücük Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazide otlatılan sürüdeki koyunlardan biri, kuyuya düştü. Sahibi, kendi imkanlarıyla koyununu metrelerce derinlikteki kuyudan çıkaramadı. Devreye Elbistan itfaiye amirliği ekipleri girdi. Bölgeye gelen itfaiye ekibi, uzun uğraşlar sonucu koyunu düştüğü kuyudan iple çıkarmayı başardı. İtfaiye aracından su verilen koyun, gerekli kontrollerin ardından sahibine teslim edildi.

Sürü sahibi ise, koyununu kurtarmak için seferber olan itfaiye ekiplerine teşekkür etti.