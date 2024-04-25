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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 ülkenin büyükelçisini kabul etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Honduras, Namibya, İzlanda, Mozambik, Mauritius, Nepal ve Laos büyükelçilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 ülkenin büyükelçisini kabul etti mask
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Honduras Büyükelçisi Mauricio Arturo Bueso Chinchilla, Namibya Büyükelçisi Martin Andjaba, İzlanda Büyükelçisi Arni Thor Sigurdsson, Mozambik Büyükelçisi Santos Alvaro, Mauritius Büyükelçisi Christelle Sohun, Nepal Büyükelçisi Tapas Adhikar ve Laos Büyükelçisi Latsamy Keomany Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan, daha sonra Honduras Büyükelçisi Chinchilla, Namibya Büyükelçisi Andjaba, İzlanda Büyükelçisi Sigurdsson, Mozambik Büyükelçisi Alvaro, Mauritius Büyükelçisi Sohun, Nepal Büyükelçisi Adhikar ve Laos Büyükelçisi Keomany'i kabul etti.

# Türkiye

25 Nis 2024 - 21:54 AA Ankara- Politika

Mahreç  Anadolu Ajansı

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