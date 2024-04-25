Rezerv alanda ilk kazma vuruluyor

Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, rezerv alan içerisinde bulunan 3’üncü grup 1’inci etapta 716 konut ve 140 işyerini kapsayan çalışma için ilk kazmanın kısa süre içinde vurulacağını söyledi.

Başkan Erkan Gürbüz, söz konusu projenin kent adına önemine değinerek, “Elbistan’ın ekonomik ve sosyal dokusu yeniden canlanacak” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Elbistan’da rezerv alan sınırlarında kalan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ile Hacı Esat Efendi Caddesi arasında kalan bölgeyle ilgili ihale sürecini tamamladı. Yüklenici firmanın ise önümüzdeki günlerde temel kazılarına başlaması bekleniyor.

Söz konusu çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, Çevre Şehircilik Bakanlığının 3’üncü grup 1’inci etap olarak nitelendirdiği 716 konut ve 140 dükkanın inşaat sürecinin başlayacağını ifade etti.

Başkan Erkan Gürbüz, “Şehrimiz için kritik öneme sahip olan 6 Şubat depremlerinden ağır hasar gören şehir ve ticaret merkezleriyle ilgili önemli bir adım atılıyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ile Hacı Esat Efendi Caddesi arasında kalan bölgede, Rezerv alanı içinde bulunan 3’üncü grup 1’inci etap kapsamında 716 konut ve 140 adet dükkân inşaatının yapımına başlandı. Bu proje, depremin yol açtığı zararları onarmak ve şehri yeniden inşa etmek için atılmış büyük bir adım olarak çok önemli bir çalışma. Yapılacak inşaat, şehrin ekonomik ve sosyal dokusunu yeniden canlandıracak, iş yerlerinin ve ticaretin canlanmasını sağlayarak şehrin toparlanmasına katkıda bulunacaktır. Aynı zamanda 716 konut, depremin ardından mağdur olan vatandaşlarımıza güvenli ve modern bir yaşam alanları sunacaktır. Projenin hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlanması için yetkililer ve inşaat ekipleri sıkı bir şekilde çalışmaktadır. Halkımızın güvenliği ve refahı için atılan bu adımların her zaman destekçisi ve takipçisi olacağız. Şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. Projelerin uygulamaları aşamasında mevcut gelişmeleri kamuoyu ile paylaşacağız” bilgilerini aktardı.