Kamyonetle çarpışan elektrikli bisikletteki anne ve çocuğu yaralandı

Elbistan’da, kamyonetle çarpışan elektrikli bisikletteki anne ve kızı yaralanırken, elektrikli bisikletin sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kaza, Göktürk Caddesi ile Dulkadiroğlu Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.T’nin kullandığı 44 AEP 703 plakalı kamyonetle sürücüsünün ismi öğrenilemeyen elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada, elektrikli bisikletteki Suriye uyruklu anne ve çocuğu yaralandı. Elektrikli bisiklet sürücüsü ise, yaralıları olay yerinde bırakıp kaçtı. İhbarın ardından kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve çocuğu, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan sürücünün kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.