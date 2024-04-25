25 Nis 2024 - 15:10- Güncel G:

Elbistan’ın yeni lezzet yıldızı ‘Ahter Restaurant’ kapılarını açıyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Elbistan’da, Türk mutfağının eşsiz tatlarını modern dokunuşlarla bir araya getiren ‘Ahter Restaurant, kentin yeni lezzet yıldızı olacak. İsmi de yıld...

Elbistan’ın yeni lezzet yıldızı ‘Ahter Restaurant’ kapılarını açıyor mask
Elbistan’ın yeni lezzet yıldızı ‘Ahter Restaurant’ kapılarını açıyor
Elbistan’ın yeni lezzet yıldızı ‘Ahter Restaurant’ kapılarını açıyor
+8
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Elbistan’da, Türk mutfağının eşsiz tatlarını modern dokunuşlarla bir araya getiren ‘Ahter Restaurant, kentin yeni lezzet yıldızı olacak.

İsmi de yıldız anlamına gelen Ahter Restaurant, ünlü şef Ömür Akkor’un yetiştirdiği gastronomi alanında kendini ispatlayan Hakkı Gök ve Mehmet Ali Cırık şeflerin maharetli elleriyle hazırlanan menüleri, göl manzarası eşliğinde lezzet yolculuğuna çıkaracak.

Elbistan’da, Türk mutfağının baş tacı tatlarını, Ceyhan Nehri’nin kıyısındaki modern ve zarif atmosferi eşliğinde müşterilerine sunacak olan Ahter Restaurant, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde açılıyor. Ahter, Türk mutfağının zarafetiyle modern lezzet dokunuşlarını bir araya getirerek, unutulmaz anılar ve damaklarda iz bırakan tatlara ev sahipliği yapacak.

Mutfağında şefler Hakkı Gök ve Mehmet Ali Cırık’ın bulunduğu Ahter Restaurant’taki damak çatlatan lezzetlerin sırrı, maharetli ustaların dokunuşlarının yanı sıra kullanılan malzemelerden gelecek. Müşterilere sunulacak menüdeki her ürün, Türkiye’nin dört bir yanından özenle seçilerek lokantanın mutfağında lezzete dönüşecek. Ahter, özenle hazırlanan her menünün yanında 11 çeşit mezeyle de müşterilerine enfes tatlar sunacak. Ahter, onlarca çeşidin yer aldığı kahvaltı menüsüyle de güne özel başlamak isteyenlerin uğrak mekanı olacak.

Ahter’in şefleri Gök ve Cırık, Elbistan’da yeme içme kültürüne yeni bir soluk getirmeyi amaçladıklarını söylediler.

Gök ve Cırık, “Ahter Restaurant’ın menüsünü oluştururken Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen en taze, organik ve lezzetli malzemeleri kullanacak. Bu malzemeler, şeflerimiz ve aşçılarımızın elinde özgün lezzetlere dönüşecek. Etler ise yerel çiftliklerden özenle seçilerek temin edilecek.  Bu lezzetlere 11 çeşit meze ve salata eşlik edecek. Şehrin karmaşasından uzakta ve bir o kadar da şehrin içindeki mekanımız, modern ve zarif atmosferi ile yemeği sanata dönüştürecek. Özenle hazırlanmış zengin menüsüyle her damak tadına hitap eden Ahter, kısa süre içinde kapılarını açacak. Tüm hemşerilerimizi, sektörün yeni yıldızı olan Ahter’in tatlarını denemeye bekliyoruz” şeklinde konuştular.

# Elbistan, Türkiye

25 Nis 2024 - 15:10 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Kadir Boyraz

Bay- Bayan Çalışma Arkadaşları Arıyoruz

MT Global Danışmanlık bünyesinde çalışmak üzere, En az önlisans mezunu. Eğitim ve gelişime açık. Etkin Pazarlama yapabilen. Sözlü ve yazılı iletişimi...

MT GLOBAL EĞİTİM &AMP; DANIŞMANLIK

BAYAN ELEMAN ARANIYOR

Kirtasiye de çalışmak üzere bayan personel alınacaktır müracaat şahsen yapılacaktır adres yaşam hastanesi acil servis karsisi kitap park kirtasiye 054...

ELEMAN ARANIYOR

Yeni açılacak CarrefourSa Süper Market için yönetici/müdür, kasiyer, reyon elamanı alınacaktır. Müracatlar şahsen yapılacaktır. 0 544 838 08 35

ELEMAN ARANIYOR

Hulusi efendi bulvarında bulunan avukatlık bürosunda çalıştırılmak üzere bayan eleman alınacaktır. Müracaat: 

0505 293 13 48

ELEMANLAR ARANIYOR

ELEMAN ARANIYOR

Arçelik yetkili servisine en az lise mezunu B sınıfı ehliyetli personel alınacaktır Tel 0552 731 92 33

MUHASSEBE ELEMANI ARANIYOR

ŞİRKETİMİZDE ÇALIŞMAK ÜZERE BAY &amp; BAYAN MUHASSEBE ELEMAN ARIYORUZ

GÜMÜŞLER TRAKTÖR OTOMOTİ̇V SAN.Tİ̇C. LTD. ŞTİ̇.

AKARYAKIT SATIŞ ELEMANI

istasyonumuzda çalıştırılmak üzere bay akaryakıt satış elemanı alınacaktır. müracaatlar şahsen yapılacaktır.

0(000) 000 00 00 OPET ELBİ̇STAN ENSAR PETROL

ELEMANLAR ARANIYOR

KARAKUŞLAR AYGAZ TÜP BAYİİ VE SENDEO KARGODA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE EHLİYETLİ BAY ELEMAN VE BİLGİSAYARDAN ANLAYAN BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR.

Mikail Karakuş 0544 346 86 86

ELEMANLAR ARANIYOR

KARÇEK TARIM ÜRÜNLERİ ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARIYORUZ

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL