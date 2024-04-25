Elbistan’ın yeni lezzet yıldızı ‘Ahter Restaurant’ kapılarını açıyor

Elbistan’da, Türk mutfağının eşsiz tatlarını modern dokunuşlarla bir araya getiren ‘Ahter Restaurant, kentin yeni lezzet yıldızı olacak.

İsmi de yıldız anlamına gelen Ahter Restaurant, ünlü şef Ömür Akkor’un yetiştirdiği gastronomi alanında kendini ispatlayan Hakkı Gök ve Mehmet Ali Cırık şeflerin maharetli elleriyle hazırlanan menüleri, göl manzarası eşliğinde lezzet yolculuğuna çıkaracak.

Elbistan’da, Türk mutfağının baş tacı tatlarını, Ceyhan Nehri’nin kıyısındaki modern ve zarif atmosferi eşliğinde müşterilerine sunacak olan Ahter Restaurant, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde açılıyor. Ahter, Türk mutfağının zarafetiyle modern lezzet dokunuşlarını bir araya getirerek, unutulmaz anılar ve damaklarda iz bırakan tatlara ev sahipliği yapacak.

Mutfağında şefler Hakkı Gök ve Mehmet Ali Cırık’ın bulunduğu Ahter Restaurant’taki damak çatlatan lezzetlerin sırrı, maharetli ustaların dokunuşlarının yanı sıra kullanılan malzemelerden gelecek. Müşterilere sunulacak menüdeki her ürün, Türkiye’nin dört bir yanından özenle seçilerek lokantanın mutfağında lezzete dönüşecek. Ahter, özenle hazırlanan her menünün yanında 11 çeşit mezeyle de müşterilerine enfes tatlar sunacak. Ahter, onlarca çeşidin yer aldığı kahvaltı menüsüyle de güne özel başlamak isteyenlerin uğrak mekanı olacak.

Ahter’in şefleri Gök ve Cırık, Elbistan’da yeme içme kültürüne yeni bir soluk getirmeyi amaçladıklarını söylediler.

Gök ve Cırık, “Ahter Restaurant’ın menüsünü oluştururken Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen en taze, organik ve lezzetli malzemeleri kullanacak. Bu malzemeler, şeflerimiz ve aşçılarımızın elinde özgün lezzetlere dönüşecek. Etler ise yerel çiftliklerden özenle seçilerek temin edilecek. Bu lezzetlere 11 çeşit meze ve salata eşlik edecek. Şehrin karmaşasından uzakta ve bir o kadar da şehrin içindeki mekanımız, modern ve zarif atmosferi ile yemeği sanata dönüştürecek. Özenle hazırlanmış zengin menüsüyle her damak tadına hitap eden Ahter, kısa süre içinde kapılarını açacak. Tüm hemşerilerimizi, sektörün yeni yıldızı olan Ahter’in tatlarını denemeye bekliyoruz” şeklinde konuştular.