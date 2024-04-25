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Lise öğrencilerine iklim değişikliği ve çevre semineri

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Elbistan Anadolu Lisesi’ndeki öğrencilere, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Elbistan Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Murat Şirinoğlu tarafın...

Lise öğrencilerine iklim değişikliği ve çevre semineri mask
Lise öğrencilerine iklim değişikliği ve çevre semineri
Lise öğrencilerine iklim değişikliği ve çevre semineri
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Elbistan Anadolu Lisesi’ndeki öğrencilere, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Elbistan Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Murat Şirinoğlu tarafından iklim değişikliği ve çevre konulu seminer verildi.

Elbistan Anadolu Lisesi’nde, Liselerde Bilim Uygulamaları projesi kapsamında İstiklal Üniversitesi Elbistan Meslek Yüksek Okulu Müdürü Muharrem Eren’in destekleriyle Öğretim Görevlisi Murat Şirinoğlu tarafından öğretmen ve öğrencilerimize İklim Değişikliği ve Çevre konulu seminer verildi.

Seminer’de, Şirinoğlu tarafından “Daha iyi bir çevre için sıradan bir insan yapabilir” mottosu ile özellikle Elbistan’ımızda 6 Şubat depremleri ile iklim değişikliğinin getirdiği olumsuz etkiler sonucunda oluşan çevre kirliliklerine karşı duyarlı olmanın önemini vurgulandı.

Şirinoğlu, çevre duyarlılığın aileden başlayarak her yerde ve her kesimde oluşması gerektiği, plastik, cam, kâğıt, atık pil vb. atık maddelerin geri dönüşüm ile ekonomimize kazandırılması ve daha önemlisi çevre kirliliğine yol açabilecek tutum ve davranışlardan kaçınılmasının gerekliliğinden bahsetti.

Seminerle ilgili olarak değerlendirme yapan okul müdürü Yaşar Özkara, “Çevre ve iklim değişikliği konularının önem kazandığı dünyamızda, ülkemizde de bu bilincin oluşmasına okul olarak katkıda bulunmak, çevre bilincinin oluşmasında farkındalık oluşturmak amacıyla Çevre Koruma Kulübü ile proje danışman öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte okulumuzda projeler yapılmış, bu çalışmalar okul panosu ve internet sitemizde yayınlanmıştır.

Okulumuzda seminerin verilmesinde katkıda bulunan Elbistan Meslek Yüksek Okulu Müdürü Muharrem Eren ile Öğretim Görevlisi Murat Şirinoğlu’na,  yürütülen proje ve faaliyetlerde görev alan öğrencilerimize, idarecilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

# Kahramanmaraş, Elbistan, okul, şubat

25 Nis 2024 - 15:07 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hatice Köker

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