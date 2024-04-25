Mücbir sebebin uzatılacağı tarih belli oldu

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mücbir sebep halinin, ağustos ayı sonuna uzatılacağını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 il ve bir ilçede deprem tarihi itibarıyla mücbir sebep hali ilan edilmiş ve vergi yükümlülükleri ertelenmişti. Bakanlık, mücbir sebep hali devam eden Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde mücbir sebep halinin 30 Nisan 2024'e kadar uzatılmasını kararlaştırmıştı.

İş dünyası ve esnaflar, bölgedeki ekonomik şartlarla ilgili sorunların sürmesi ve ülke ekonomisindeki olumsuzluklar nedeniyle mücbir sebep halinin uzatılması talebinde bulunmuştu. Süre uzatımıyla ilgili geçtiğimiz günlerde paylaşımda bulunan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, bu kez süreyle ilgili takvimi açıkladı.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illeri ile Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki mücbir sebep halinin son kez ağustos ayı sonuna kadar uzatılacağını söyledi.

Şahin, süre uzatımıyla ilgili resmi açıklamanın birkaç gün içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yapılacağını da sözlerine ekledi.