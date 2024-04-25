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Barodan Başkan Erkan Gürbüz’e hayırlı olsun ziyareti

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Kahramanmaraş Barosu Elbistan Temsilcisi Av. Cihat Yılmaz ve baro üyesi avukatlar, Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz’e hayırlı olsun ziyaretin...

Barodan Başkan Erkan Gürbüz’e hayırlı olsun ziyareti mask
Barodan Başkan Erkan Gürbüz’e hayırlı olsun ziyareti
Barodan Başkan Erkan Gürbüz’e hayırlı olsun ziyareti
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Kahramanmaraş Barosu Elbistan Temsilcisi Av. Cihat Yılmaz ve baro üyesi avukatlar, Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kendisi de avukat olan Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, Kahramanmaraş Barosu Elbistan Temsilcisi Av. Cihat Yılmaz ve meslektaşlarını misafir etti.

Ziyarette değerlendirme yapan Kahramanmaraş Barosu Elbistan Temsilcisi Av. Cihat Yılmaz, meslektaşları adına Başkan Erkan Gürbüz’e yeni görevinde başarılar diledi.

Elbistan’ın özellikle deprem sonrasında yeniden yapılanması ve ihya sürecinde Başkan Erkan Gürbüz’ün zor ve meşakkatli bir görev üstlendiğini belirten Av. Yılmaz, “Sayın Başkanımızın Elbistan’ımıza bu anlamda birçok artı değer kazandıracağına yürekten inanıyoruz” dedi.

Av. Yılmaz, şöyle konuştu:

“31 Mart seçimlerini geride bıraktık. Şehrimiz, sandıkta halkın tercihi ile yeni bir döneme başladı. Depremin vurduğu şehrimizin eskisinden daha güzel bir hale gelmesi için yapılacak çok iş var. Sayın Başkanımızın da Elbistan’ı hak ettiği noktaya getirmek için üstlendiği bu zorlu görevi en iyi şekilde yapacağına olan inancımız tam. Bu şehrin evlatları olarak Elbistan’ımızla ilgili her adımda ya da kararda bize düşen ne varsa yapmaya, kendisine destek olmaya hazırız. Şehrimizin yeniden planlaması başta olmak üzere toplumsal ve halka dönük projeleri olduğunu biliyoruz.

Elbistan Belediyesi’nin, vatandaşlarının hakkını ve hukukunu gözeten adil ve adaletli bir yönetime sahip olması çok önemli. Biz de istişare kültürü ve ortak aklı önemseyerek şehrimizin kangrene dönmüş problemlerine neşter vuracak her kararda kendisinin yanında olacağız. Kendisine ve ekibine bir kez daha hayırlı olsun dileğinde bulunuyor ve başarılar diliyoruz.”

Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz de; meslektaşlarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kahramanmaraş Barosu Elbistan Temsilcisi Sayın Cihat Yılmaz ve kıymetli meslektaşlarım, avukatlarımızla bir araya geldik. Daha güzel bir şehir inşa etmek için el birliğiyle, kol kola çalışmaya devam edeceğiz. Şehrimizi adaletli, eşit ve hukukun üstünlüğünü her şeyden önde tutan bir anlayışla yöneteceğiz” ifadelerini kullandı.

# Kahramanmaraş, deprem, Elbistan, Elbistan Belediyesi, Erkan Gürbüz, destek

25 Nis 2024 - 14:33 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hakan Ceran

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