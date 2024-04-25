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Kahramanmaraş’ta 10 milyar TL'lik altyapı seferberliği

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Kahramanmaraş’ımızın uzun süredir en önemli sorunlarından altyapıyı 10 milyar liralık yatırımla büyük ölçüde yeniliyoruz. İlk etap çalışmalarımız başladı. İnşallah 2 yıl içerisinde şehrimizin altyapı sorunu büyük oranda ortadan kalkmış olacak” dedi.

Kahramanmaraş’ta 10 milyar TL'lik altyapı seferberliği mask
Kahramanmaraş’ta 10 milyar TL'lik altyapı seferberliği
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Yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında tüm alanlarda faaliyetlerini kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, altyapı yatırımlarına da durmaksızın devam ediyor.

Şehrin birçok yerinde deforme olan şebeke hatlarını yenileyen Büyükşehir Belediyesi, yeni bir çalışmayı daha başlattı. Deprem sonrası altyapı ihtiyacını karşılamaya yönelik yatırımların ilk etabı olan 500 milyon liralık projede çalışmalar başladı.

Şehrin altyapısının yenilenmeye başladığını belirten Başkan Görgel, “Kahramanmaraş’ta önemli bir sorun olan altyapımızın yenilenme çalışmalarını yerinde incelemek için bir araya geldik. Depremler öncesinde içme suyu sorunu hep gündemdeydi. 6 Şubat depremleriyle birlikte sudaki kayıp oranı yüzde 70’lerin üzerine çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle şehrimize gelen 10 milyar liralık hibe ile çalışmalarımızı yürütüyoruz. Şehrimizde toplam bin 350 kilometre içme suyu ve bin 350 kilometrelik kanalizasyon hattını yenileyeceğiz. Kahramanmaraş’ımıza 150 kilometre de yağmursuyu hattı kazandıracağız. Sudaki kayıp oranımızı ilk etapta yüzde 50’lere devamında ise yüzde 30’lar seviyesine düşürmeyi hedefliyoruz” cümlelerini kaydetti.

Başkan Görgel, “Şehrimizin yeni yerleşim alanlarından bir tanesi de şu an çalışma yapılan Kuzey Çevre Yolu civarı. Burada nüfus yoğunluğu kısa süre içerisinde artmış durumda. Sık sık su kesintilerinin yaşandığı bir bölge. Bu yatırımlar sayesinde artık bu kesintilerin önüne geçeceğiz. İhalesini yapıp başladığımız ilk etabın toplam maliyeti 500 liralık. Bölgede 17 adet depo, 45 kilometre içme suyu ve 10 kilometre kanalizasyon hattı inşa ediyoruz. Projelerimizin tamamı bittiğinde inşallah 2 yıl içerisinde şehrimizin altyapı sorunu büyük oranda ortadan kalkmış olacak. Böylece şehrimizin altyapısını en az 100 yıl hizmet verecek şekilde yenileyeceğiz. İnşallah Kahramanmaraş’ımız hem altyapısı hem de üstyapısıyla çok daha sağlam, güvenli ve yaşanabilir bir şehir olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

# Kahramanmaraş, deprem, şubat

25 Nis 2024 - 14:32 İHA Kahramanmaraş- Güncel

Mahreç  İha

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