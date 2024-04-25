ADEM’den kadınlara yönelik ev tekstili ürünleri kursu

Elbistan Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi’nde kadınlara yönelik olarak meslek edindirme kursları çerçevesinde ev tekstili ürünleri kursu açılıyor.

Elbistan Kaymakamlığı bünyesinde 2015 yılından beri çalışmalarını sürdüren Aile Destek Merkezi (ADEM), dezavantajlı kadınlara yönelik kurs programlarına devam ediyor. ADEM’de bu çerçevede kadınlara yönelik olarak ev tekstili ürünleri kursu açılacak. Elbistan Halk Eğitimi Merkezi ile işbirliği ile verilecek kursa başvuracaklardan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na kayıtlı olmaları şartı aranacak. Başvurular, 3 Mayıs’a kadar hükümet konağındaki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yapılacak.

Kursiyerlerin, kurs boyunca kullanacakları malzeme ve ikram giderleri de ücretsiz olarak karşılanacak.