‘Afşin Tava’ Türk Patent Kurumu’nca tescillendi

Afşin’de ‘Afşin Tava’ adıyla yapılan yöresel et yemeğinin coğrafi işareti, Afşin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan başvurunun ardından Türk Patent ve Marka Kurumu’nca tescillendi.

‘Afşin Tava’, coğrafi işaret tescilini resmen aldı. Afşin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün kısa süre önce Türk Patent ve Marka Kurumu’na yaptığı coğrafi işaret başvurusu karara bağlandı. Resmi başvurunun ardından herhangi bir itirazın olmaması üzerine Türk Patent ve Marka Kurumu, kararını resmiyete döktü.

Türk Patent ve Marka Kurumu’nun aldığı karar doğrultusunda ‘Afşin Tava’ coğrafi işaret belgesi ile resmi olarak tescillenmiş oldu.