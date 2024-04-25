25 Nis 2024 - 13:53- Ekonomi G:

Kahramanmaraş MSMMMO'dan mücbir sebep hali uzatılması talebi

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Kahramanmaraş Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Kalın, deprem bölgesinde 30 Nisan 2024 tarihinde sona erecek mücbir sebep hali süres...

Kahramanmaraş MSMMMO'dan mücbir sebep hali uzatılması talebi mask
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Kahramanmaraş Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Kalın, deprem bölgesinde 30 Nisan 2024 tarihinde sona erecek mücbir sebep hali süresinin uzatılmasını talep etti.

Kalın, Üngüt Mahallesi'ndeki mali müşavirler konteyner alanında, merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 6 Şubat 2023'teki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin iş gücüne büyük zarar verdiğini ve etkilerinin sürdüğünü söyledi.

Deprem bölgesindeki esnaf ve sanatkarlarla birçok ticari ve sanayi işletmenin zor koşullarda faaliyetlerini sürdürmeye devam ettiğini aktaran Kalın, şöyle devam etti:

"Kahramanmaraş'ta halen internet olmayan, alt yapı ve üstyapı sıkıntısı yaşayan esnafımız var. Resmi daireler ve kurumlar yetersiz. Hal böyleyken, bu şartlar altında mücbir sebebin uzatılmasını talep ediyoruz. Aldığımız bilgiler, bölgemizde mücbir sebep halinin iki ay gibi kısa bir süre uzatılacağı ve açıklanacağı duyumlarımızla sabit olup bu durumun deprem bölgesi olarak kabul edilmesi asla mümkün değil. Deprem bölgemizde, mücbir sebep halinin bölgemizde yaşanan olağanüstü koşullar göz önüne alınarak, il ve ilce çıkartılmadan, ayrım yapmaksızın son kez olmak üzere, en az 28 Şubat 2025 tarihine kadar uzatılmalı, beyan ve bildirimler için ise 31 Mayıs 2025 tarihine kadar, 3 aylık ek süre verilmelidir."

Mali müşavirler, avukatlar, doktorlar, mühendisler, mimarlar ve diğer serbest meslek mensuplarının KOSGEB destekleri ve kredilerinden yararlanması için yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini ifade etti.

İş göçünün önlemek için önemli adımların atılması gerektiğine değinen Kalın, şunları kaydetti:

"Esnaf sanatkarlarımız ile ticaret ve sanayi kuruluşlarımızın, tahakkuk eden vergileri, SGK primleri, bilanço rasyo oranlarına bakılmaksızın ve teminat aranmaksızın 30 Haziran 2025 tarihine kadar müracaatları ile 24 ay faizsiz taksitlendirilmelidir. Mücbir sebep suresince, Bağkur prim tahakkukları iptal edilerek, ileride isteğe bağlı talep edilmesi halinde, yeniden hizmet ihya imkanı sağlanmalıdır. Deprem bölgemizde, iş göçünü önlemek, istihdamı artırmak için, tüm işverenlere SGK prim ve vergisel avantajlar sağlanmalıdır. Aksi takdirde, bölgemizde esnaf sanatkarlar ile ticaret ve sanayi sektörlerin ayağa kalkması, istihdam oluşturması, şehirlerimizin inşa ve ihyası sureci, bu durumdan çok olumsuz etkilenecektir."

Programa, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, Baro Başkanı Muhammed Burak Gül, Mimarlar Odası Başkanı Yunus Emre Kaçamaz, Eczacı Odası Başkanı Ebru Kaya, mali müşavirler, serbest muhasebeciler ile avukatlar katıldı.

# 6 Şubat 2023, Kahramanmaraş, mali müaşvirler

25 Nis 2024 - 13:53 AA Kahramanmaraş- Ekonomi

Mahreç  Anadolu Ajansı

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