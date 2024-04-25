- Güncel

Vali Ünlüer’den mayın patlamasında yaralanan Mehmetçik’e ziyaret

ABONE OL Google News Sayfamız

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Suriye sınırındaki hudut karakolunda teröristlerle çıkan çatışmada mayına basarak yaralanan Uzman Çavuş Ahmet D...

Vali Ünlüer’den mayın patlamasında yaralanan Mehmetçik’e ziyaret mask
Vali Ünlüer’den mayın patlamasında yaralanan Mehmetçik’e ziyaret
Vali Ünlüer’den mayın patlamasında yaralanan Mehmetçik’e ziyaret
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Suriye sınırındaki hudut karakolunda teröristlerle çıkan çatışmada mayına basarak yaralanan Uzman Çavuş Ahmet Dağ’ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kilis’in Suriye sınırındaki Akçabağlar Hudut Karakolu’nda görev yapan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Dağ, teröristlerle girilen çatışmada mayına basarak yaralandı. Dağ, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilerek baba ocağına geldi. Vali Mükerrem Ünlüer de; eşi Dr. Selma Ünlüer ve beraberindeki heyet ile Piyade Uzman Çavuş Çvş. Ahmet Dağ’ı evinde ziyaret etti.

Vali Ünlüer, geçmiş olsun dileklerinde bulunarak yaralı Mehmetçiğin sağlık durumu hakkında bilgiler aldı.

Vatanın bölünmez bütünlüğü, birlik ve beraberliği için ülkemizin dört bir yanında verdikleri mücadele için kahraman Mehmetçiklere şükranlarını sunan Vali Ünlüer, bu uğurda şehit olanlara da Allah’tan rahmet, gazileree acil şifalar ve kederli ailelerine sabr-ı cemil dileğinde bulundu.

 Vali Ünlüer’e ziyaretlerinde, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, İl Sağlık Müdürü Vehbi Şirikçi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Müslüm Ferdi Bozkurt eşlik etti.

# Kahramanmaraş

25 Nis 2024 - 13:33 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hatice Köker

Bay- Bayan Çalışma Arkadaşları Arıyoruz

MT Global Danışmanlık bünyesinde çalışmak üzere, En az önlisans mezunu. Eğitim ve gelişime açık. Etkin Pazarlama yapabilen. Sözlü ve yazılı iletişimi...

MT GLOBAL EĞİTİM &AMP; DANIŞMANLIK

BAYAN ELEMAN ARANIYOR

Kirtasiye de çalışmak üzere bayan personel alınacaktır müracaat şahsen yapılacaktır adres yaşam hastanesi acil servis karsisi kitap park kirtasiye 054...

ELEMAN ARANIYOR

Yeni açılacak CarrefourSa Süper Market için yönetici/müdür, kasiyer, reyon elamanı alınacaktır. Müracatlar şahsen yapılacaktır. 0 544 838 08 35

ELEMAN ARANIYOR

Hulusi efendi bulvarında bulunan avukatlık bürosunda çalıştırılmak üzere bayan eleman alınacaktır. Müracaat: 

0505 293 13 48

ELEMANLAR ARANIYOR

ELEMAN ARANIYOR

Arçelik yetkili servisine en az lise mezunu B sınıfı ehliyetli personel alınacaktır Tel 0552 731 92 33

MUHASSEBE ELEMANI ARANIYOR

ŞİRKETİMİZDE ÇALIŞMAK ÜZERE BAY &amp; BAYAN MUHASSEBE ELEMAN ARIYORUZ

GÜMÜŞLER TRAKTÖR OTOMOTİ̇V SAN.Tİ̇C. LTD. ŞTİ̇.

AKARYAKIT SATIŞ ELEMANI

istasyonumuzda çalıştırılmak üzere bay akaryakıt satış elemanı alınacaktır. müracaatlar şahsen yapılacaktır.

0(000) 000 00 00 OPET ELBİ̇STAN ENSAR PETROL

ELEMANLAR ARANIYOR

KARAKUŞLAR AYGAZ TÜP BAYİİ VE SENDEO KARGODA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE EHLİYETLİ BAY ELEMAN VE BİLGİSAYARDAN ANLAYAN BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR.

Mikail Karakuş 0544 346 86 86

ELEMANLAR ARANIYOR

KARÇEK TARIM ÜRÜNLERİ ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARIYORUZ

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL