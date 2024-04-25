Afşin'deki Mağaragözü Çayı görsel şölen sunuyor

Afşin ilçesi Emirilyas Mahallesinin de bulunan Mağaragözü Çayı doğaseverlerin uğrak mekanı haline geldi. Mağaragözünün görülmeye değer bir yer olduğunu söyleyen doğaseverler,"Mağaragözü Çayı ilkbaharda coşmakta. Güzergâhında ise rengârenk çiçekler açmakta. Bazı çiçekler solarken başka çiçekler açıyor. İnsanlarımız piknik yapmaya ve bu rengârenk çiçekleri görmek için bilhassa da hafta sonları aileleri ile birlikte geliyorlar. Görülmeye değer yerlerdir” dedi.