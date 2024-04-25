25 Nis 2024 - 13:04- Çevre G:

Afşin'deki Mağaragözü Çayı görsel şölen sunuyor

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İki kayanın arasından çıkan Mağaragözü Çayı güzergahı rengarenk oldu.

Afşin'deki Mağaragözü Çayı görsel şölen sunuyor mask
Afşin'deki Mağaragözü Çayı görsel şölen sunuyor
Afşin'deki Mağaragözü Çayı görsel şölen sunuyor
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Afşin ilçesi Emirilyas Mahallesinin de bulunan Mağaragözü Çayı doğaseverlerin uğrak mekanı haline geldi. Mağaragözünün görülmeye değer bir yer olduğunu söyleyen doğaseverler,"Mağaragözü Çayı ilkbaharda coşmakta. Güzergâhında ise rengârenk çiçekler açmakta. Bazı çiçekler solarken başka çiçekler açıyor. İnsanlarımız piknik yapmaya ve bu rengârenk çiçekleri görmek için bilhassa da hafta sonları aileleri ile birlikte geliyorlar. Görülmeye değer yerlerdir” dedi.

Afşin'deki Mağaragözü Çayı görsel şölen sunuyor
Afşin'deki Mağaragözü Çayı görsel şölen sunuyor
Afşin'deki Mağaragözü Çayı görsel şölen sunuyor
Afşin'deki Mağaragözü Çayı görsel şölen sunuyor
Afşin'deki Mağaragözü Çayı görsel şölen sunuyor
Afşin'deki Mağaragözü Çayı görsel şölen sunuyor

25 Nis 2024 - 13:04 İHA Kahramanmaraş- Çevre

Mahreç  İha

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