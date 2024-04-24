Ekinözü İlçe Emniyet Amirinin acı günü

Elbistan'da, kız kardeşi tarafından kazara vurularak ağır yaralanan 21 yaşındaki ağabey, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 3 gün önce Kızılcaoba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, Ekinözü İlçe Emniyet Amiri Bahadır Taphasan'ın 16 yaşındaki kızı T.T'nin kazara tetiğine bastığı tabancadan çıkan mermi, ağabeyi Ruşen Sina Taphasan'ın (21) kafasına isabet etti. Ağır yaralanan ağabey, Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 gündür yoğun bakımda tutulan Ruşen Sina Taphasan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Taphasan'ın cansız bedeni, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.