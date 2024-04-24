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Türkiye’nin ilk ve tek böbrek nakli hastanesinde 75 nakil gerçekleştirildi

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Türkiye’nin ilk ve tek böbrek nakli hastanesi olan Gaziantep Üniversitesi Kahraman Eruslu Böbrek Nakli Hastanesi adından başarıyla söz ettirmeye devam ediyor.

Türkiye’nin ilk ve tek böbrek nakli hastanesinde 75 nakil gerçekleştirildi mask
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Gaziantep Üniversitesi Kahraman Eruslu Böbrek Nakli Hastanesi, Mart ayında nakilde elde ettikleri artış ile Türkiye’de en çok tercih edilen merkez oldu.

Nakil sayısındaki artış ile ilgili açıklamalarda bulunan Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Sacid Çoban, “Türkiye’deki ilk ve tek böbrek nakli hastanesi olmakla öne çıkan hastanemiz yakın zamanda hasta kabulüne ve ameliyatlara başladı. Organ naklinde 10 yılı aşkın tecrübemizin getirdikleri ve hastanemizin de faaliyet geçmesi vaka sayımızda daha da artış sağladı. Böylelikle nakilde yüksek rakamlara ulaştık” dedi.

Prof. Dr. Sacid Çoban, “Hastanenin fiziki şartları ve tecrübeli ekibinden dolayı Mart ayında ikisi çapraz böbrek nakli olmak üzere toplam 17 böbrek nakli gerçekleştirdik. Ekim ayından itibaren hasta kabulüne başlayan hastanemizde toplam 75 nakil gerçekleştirildi. Bu rakamlarla Türkiye’nin en çok böbrek nakli yapan merkezleri arasında yer aldık. Türkiye’deki en önemli merkezlerden biri olma statüsünü kazandık. Biz hastane olarak sadece Gaziantep ve çevre illere değil, tüm ülkeye ve yurtdışından gelen hastalara da hizmet vermekteyiz” diye konuştu.

24 Nis 2024 - 22:45 İHA Gaziantep- Sağlık

Mahreç  İha

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