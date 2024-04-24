Kuzey Afrika'nın tozu il genelinde etkili olacak

Kahramanmaraş Valiliği, 26 Nisan Perşembe günü il genelinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının etkili olacağı uyarısında bulundu.

Kahramanmaraş Valiliği tarafından toz taşınımı uyarısı yapıldı.

Açıklamada, bu gece 00.00'dan itibaren (25.04.2024 Çarşamba) 26 Nisan Perşembe günü saat 23.59'a kadar Kahramanmaraş çevrelerinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşımının etkili olacağı ifade edildi.

Toz taşınımının meydana getireceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenen açıklamada, oluşması muhtemel risklerin de sağlık problemleri, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar olabileceği belirtildi.