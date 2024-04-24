Elbistan’ın ana gündemi ‘rezerv alan’

Elbistan’daki meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının aylık rutin olarak gerçekleştirdiği toplantının ana gündemi ‘rezerv alan’ oldu.

Toplantıya, Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, CHP İl Başkanı Ünal Ateş, CHP Elbistan İlçe Başkanı Av. Onur Gürbüz ve oda başkanları katıldı.

Programın ilk konuşmasını yapan isim Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz oldu.

Elbistan Belediyesi’ndeki işleyişe ilişkin değerlendirmede bulunarak sözlerine başlayan Başkan Erkan Gürbüz, duracak bir dakikanın bile olmadığına vurgu yaptı.

Elbistan’ın en önemli sorununun rezerv alan konusu olduğuna değinen Başkan Erkan Gürbüz, “Bu sorunu düzeltmezsek, Elbistan’ın geleceğine ihanet etmiş oluruz” dedi.

Derme çatma projelerin bu sorunu çözmekten uzak olduğu görüşünü paylaşan Başkan Erkan Gürbüz, “Elbistan’ımız için birlikte çalışma vurgumuzu yineledik. Mazbatayı almamızın üzerinden 20 gün geçti. Elbistan için bir dakika duracak vaktimiz yoktu. Çöp ve bütçe krizi ile karşılaştık. Bu problemlerimizi çözdük. Bunlar kolay problemler. Biz farklı şeyler yapmak istiyoruz belediyemizi yeni nesillere borçlu bırakmak istiyoruz. Kendi imkanlarımızla bunu çözmek istiyoruz. Elbistan’ımıza yük yüklemeden çözmek istiyoruz. Artık geleceğe bakmak zorundayız. Çok önemli bir problemimiz var. O da rezerv alanı. Varımızı yoğumuzu Elbistan’ın çarşı merkezine ayırmamız ve bütün mücadelemizi burada vermemiz gerekiyor.

Depremin üzerinden geçti ama vatandaşımız rezerv alanla ilgili ne olacağını bilmiyor. Rezerv alanda nereye elimizi atsak orada bir problem var. Yıkılan ve sağlam kalan binalar sorunlarını çözmemiz gerekiyor. Belediye, gereksiz ihalelere girmiş almış. Ahmet Karacabey Caddesi’nde işlevsel olmayan yapılar var. Otopark problemi var. Bu konu Elbistan’ın geleceği. Hep birlikte ve bütün kurumlarla görüşerek bunu düzeltmezsek Elbistan’ın geleceğine ihanet etmiş oluruz.

İnsanlarımızla iletişim kurmamız lazım. İnsanlar, dükkan kiraları hepimizin malumu. Bu problemler bugüne kalmamalıydı. Özellikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile çözmemiz gerekiyor. İnançlıyız, kararlıyız. Elbistan için Elbistan’ın evlatlarıyla bu sorunları çözmek için yola çıktık. Derme çatma planlarla Elbistan’ın sorununu çözemeyiz. Elbistan’a özel problemlerimiz var. Tip projelerle çözülecek sorunlar yaşamıyoruz çünkü” ifadelerini kullandı.

CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş ise, verdikleri tüm sözleri tutacaklarını söyledi.

Başkan Ateş, şöyle devam etti:

“Biz, icraat yapacağız. Elbistan için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Elbistan en kısa zamanda hak ettiği hizmetleri alabilmesi için tüm altyapı oluşturulacak. Bizim kentlerimizi ayağa kaldırmamız gerekiyor. Maalesef boşa geçen bir yıl var. Tamamen siyasi ranta endeksli boşa geçirilen bir yıl var. Bu konuda iktidarı uyardık. Ama maalesef karar verilirken 2-3 kişinin dışında hiç kimsenin görüşü sorulmadı. Orta hasarlı binalarla ilgili net bir çalışma yok. Biz bu kadar aciz bir ülke değiliz ki. Hala da daha ne olacağı belli değil. Rezerv alanın içindeki sağlam binaları da yıkacağız diyorlar. Sağlam binayı yıkacağınıza orta hasarlı binaların durumunu netleşirin.”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ise, sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerilerini her zaman dikkate alacaklarını belirtti.

Ankara, Adana, Mersin gibi belediyelerin Elbistan’a olan desteğinin artarak devam edeceğini dile getiren Öztunç, şunları söyledi:

“Biz artık icra makamıyız. Sizler tecrübeli isimlersiniz. Bu şehirde yaşıyorsunuz. Yıllardır bu şehir için emek veriyorsunuz. Oda başkanlarısınız. Bu şehirde ne olup ne bittiğini ilk sizler duyarsınız. Ne olabileceğini biz sizler öngörürsünüz. O yüzden sizinle paylaşmak, görüşlerinizi almak çok değerli. Seçimi aldıktan sonra belediye başkanımız aldığı tabloyu yansıttı vatandaşa. Dedi ki ben belediyeyi devraldım. Aldığım belediyenin şu kadar alacağı şu kadar borcu var dedi. Şu kadar da parası var dedi. Bu çok doğal. Bunu efendim bir şeylerin arkasına sığınmak için söylemedim. Bir tespit. Şimdi çalışma sırası. Belediye başkanlığı seçimi bitti. Ya iki gün şehirde çöpler toplanmadı. En çok zoruma bu gitti ya. Giden yönetim çöpleri toplamadı. Burada sizin de çocuklarınız yaşıyor arkadaş. Allah korusun bir hastalık gelse sizin çocuklarınıza bulaşmayacak mı? Böyle bir şey olur mu? Başkanımın dediği gibi iki tane çöp kamyonu geldi. Ekinözü'nden bir tane geldi. Başkan kamyon yok muydu? Vardı. Arızalı. İhale yapılmış başka bir şey olmuş.

Ama bir şekilde hızlı çözümler bulmaya çalıştık. Şimdi geldiğimiz noktada, geçen hafta yine il başkanımızla, belediye başkanlarımızla birlikte Ankara'da Mansur Bey'le bir araya geldik Mansur Bey, Haziran sonu temmuz gibi gelecek buraya. Ekibini gönderiyor. Ekibi burada bir çalışma yapacak. Bütün bizim dört ilçemizde. Ve eksiğimiz neyse dedi ki ne eksik varsa. Maraş benim ikinci memleketim gibi oldu dedi. Depremde de yine burada çok görev yaptı. 4 ilçemizin eksiklerini çıkarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyemiz yama robotu gönderecek. Adana’da görüşmeler yapacağız. İyi niyetle çalışıyoruz.”

Öztunç, sözlerinin devamında Elbistan Belediyesi’nin Büyükşehir Belediyesi’nde 4 yıldır gelmeyen 49 milyon lira alacağının ise peyderpey ödenmeye başlandığını hatırlattı.

Belediyedeki bankamatik personeller ve ihalelere de değinen Öztunç, “Belediyede bankamatik çalışmalar olmayacak. Ben, belediyenin arabasına binmeyeceğim. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili yıllarca öyle yapmış. İsraf olmayacak. İhaleler açık olacak. Canlı yayınlanacak. Kim olursa olsun. Yeter ki işini yapsın. İşini yapmasa gereken cezayı keser belediye. Şeffaf olacak. Her şey şeffaf olacak” dedi.

Rezerv alan sorunu ve kente yatırım gelmesi konusunda da açıklamada bulunan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, gerekirse Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşeceğine işaret etti.

Öztunç, şu sözleri sarf etti:

“Orta hasarlı binaları yapın dediler. Şimdi de yıkacağız diyorlar. Nasıl bir vicdandır bu arkadaşlar? Rezerv alanı. Burası rezerv alanı diyor. İki tane apartman var. Birini almış dışına koymuş rezervini yıkacağım diyor. İşini gören görüyor. Bunlar hepsi milli varlık ya. Milli varlık. Bu konuda sizden ricamız dediği gibi bir çalışmayı birlikte yapalım. Biz Ankara'da bir takım temaslarda bulunduk. Ben AK Parti milletvekilleriyle görüştüm. MHP Milletvekili bu konuda hassas davranıyor. Onla da bir araya geleceğiz. Ve hep beraber gidelim bakana. Sekiz vekiliz, sekizimiz gidelim. Ve sekizimiz bir şekilde bakanları ikna edelim arkadaşlar. Etmemiz gerekiyor. Gerekirse ben Sayın Cumhurbaşkanından da randevu alırım. Ne olacak sanki? Ülkenin cumhurbaşkanı ya. Bu iş böyle. Gerçeği bu.

Burayı ayağa kaldırmak hepimizin boynun borcu. Biz yapacağız. Emin olun yapacağız. Beş yıl var. Beş yılda yaparız. Beş sefer Yaparız. Ben parti teşkilatım, il başkanım, ilçe başkanım, belediye başkanım gece gündüz saldıracağız bu işi. Birinden ufak bir şey alacağız, birinden büyük bir şey alacağız. Ve bir şekilde bu şehri ayağa kaldıracağız. Yeniden o güzel günlere getireceğiz. Planlamayı doğru yaptıracağız. Dert sadece borç kapatmak değil hizmet gelecek. Borcu indirebildiğimiz kadar indiririz. Ama önemli olan memleketi ayağa kaldırmak şehri daha düzenli bir hale getirmek. Avrupa Birliği fonuna bakacağız. Dışarıdan iş insanlarını getirmeye çalışacağız. Büyük iş insanları. Yani yatırımsa yatırım. Yok, yatırım yoksa hibe verin kardeşim bize diyeceğiz

Bu dostlar bizi alışverişte görsün toplantısı değil. Gerçekten siz bize söyleyin. Deyin ki ya Ali şunu yanlış yapıyorsunuz. Sevgili başkan sen bunu yanlış yapıyorsun. Ya da bunu doğru yapıyorsun. Yürü arkandayız. Uyarın bizi. Kesinlikle. Eksiğimizi söyleyin. Yüzümüze söyleyin. Kimse kızmaz. Gocunmaz. Bu bizim mantığımız anlayışımızda yok. Bize Söyleyin. Birlikte bu şehri ayağa kaldıralım. Biz görmeyebiliriz siz görürsünüz. Bizim profesyonelliğimiz olmayabilir, sizin profesyonel alanınız olabilir. Bir şekilde burayı tekrar ayağa kaldırmak gerekiyor. Ben teşekkür ediyorum. Biz kendimizi ispat etmek zorundayız O yüzden çok çalışmak zorundayız. Çok çalışacağız ve büyük emek vereceğiz.”

Toplantının son konuşmasını yapan Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Paksoy da; kentteki ticaretin ve ekonominin 21 m²’lik konteynerlerde süremeyeceğini vurguladı.

Tüm oda başkanlarının rezerv alanla ilgili net bir çözüm beklediğini anlatan Başkan Paksoy, bu konuda üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Toplantıya katılan diğer oda başkanları da meslek konularına göre sorun ve taleplerini dile getirdiler.