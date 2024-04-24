Öğretmenlerin şehit edildiği okulda, 28 yıl sonra ilk 23 Nisan kutlandı

Ekinözü’nde, teröristlerin 3 öğretmeni şehit ettiği okulda 28 yıl sonra ilk kez 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Ekinözü’nün Altınyaprak Mahallesi’nde 1996’nın 23 Nisan’ında Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaya hazırlandıkları için günü 3 öğretmenin şehit edildiği Altınyaprak İlkokulu Köy Yaşam Merkezi’nde bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması ve anma programı yapıldı.

Ekinözü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün organize ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamasına ve anma programına öğrenciler ve öğretmenler ellerindeki Türk bayrakları ile katıldı. Programa Ekinözü İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen A. Sedat Yılmaz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Demirci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Turaç, Şube Müdürleri Kürşat Bayazıt, Mustafa Bağcı, Halk Eğitimi Merkezi Müdürümüz M. Hanifi Kaya, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Programda; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 28 yıl önce şehit edilen üç öğretmenimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve akabinde İstiklal Marşı okundu. Şehit öğretmenler Nurettin Arslan, Hacı Ömer Serin ve Aydın Yılmaz için okunan Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından öğrenciler 23 Nisan ile ilgili şiirler okudu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Turaç törene katılan öğrencilere vatan, millet ve bayrak sevgisi konulu bir konuşma yaptı.

Eğitimin önemine değinen Turaç, “Eğitimin olduğu yerde cehalet barınamaz” diyerek, “Cehaletin olmadığı yerde insana ve insanın kutsalı olan değerlere saygı olur. Biz eğitimciler sevgiyi, kardeşliği esas alarak birlik ve beraberlik içerisinde birbirlerimize karşılıklı saygı duyarak yaşamayı ve yaşatmayı hedefleriz. Okulun ve öğretmenin olduğu yerde yaşam devam eder. Hayat son bulmaz. İnsanların yarınlarla ilgili hayalleri olur. İdealleri olur. Okullarda yetişen genç beyinler yarınların doktoru, hakimi, mühendisi, öğretmeni olur. Bu ülkenin aydınlık geleceği olur. Bu kutsal davaya hizmet eden insanlar tarih yazar tarih olur. Zaman geçse de bu kahramanlar eskimez. Her geçen gün isimleri büyür, anıtlaşır.

28 yıl önce bu okulda katledilen üç meslektaşımız o kör kurşunlarla yok olmadı aksine ölümsüz birer kahraman oldular. Bu değerli meslektaşlarımızın isimleri ilçemizdeki okullarda hep yaşayacak. Bu okullarda yüzlerce öğrenci yetişip bu ülkenin geleceğinde söz sahibi olacaklar. Ama bu yiğitlere silah doğrultan o kirli eller yok oldular ve yok olacaklar. Siz sevgili öğrencilerimiz bizim hayatımızın anlamı ve yarınlarımızdaki hayallerimizsiniz. Sizden beklentimiz milli ve manevi değerlerimizle donanarak bu şanlı bayrağımızı daha yukarılarda dalgalandıracak birer “Al bayrak” olmanızdır. Biz inanıyoruz ki sizlerin yaşayacağı Türkiye Yüzyılında barış ve kardeşlik hüküm sürecek. Hiçbir çocuk üzülmeyecek, ağlamayacak. Sizler çocuklarına bayram hediye eden bir büyük milletin evlatlarısınız. Hepinizin Bayramını kutluyor, hepinize bayram tadında bir hayat diliyorum” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler daha sonra, 28 yıl önceki gibi sıralara oturarak şehit öğretmenlerin anılarını yâd etti.

Programın sonunda Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı’nca öğrencilere ve diğer misafirlere tatlı ikramında bulunuldu.

23 Nisan 1996’da ne olmuştu?

1996 yılında Ekinözü ilçesinin Altınyaprak Köyünde; Sarıgöl İlkokulu öğretmeni Nurettin Arslan, Davutlar İlkokulu öğretmeni Hacı Ömer Serin ve Altınyaprak İlkokulu öğretmeni Aydın Yılmaz, teröristlerce şehit edilmişti. Daha sonra öğrenci azlığı nedeniyle kapatılan bu okul, 2022 yılında Ekinözü Kaymakamlığı ve Ekinözü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın Köy Yaşam Merkezleri Projesi kapsamında restore edilerek Köy Yaşam merkezi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüze bağlı kurs merkezine dönüştürüldü. Talihsiz olayın yaşandığı okul lojmanı ise şehit öğretmenlerin anısına müzeye dönüştürüldü. Şehit 3 öğretmenin isimleri ise ilçedeki 3 okula verildi.