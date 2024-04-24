Elbistan Kaymakamlığı’ndan ‘Her Mahalleye Bir Kütüphane’ projesi

Elbistan Kaymakamlığı’nca ‘Her Mahalleye Bir Kütüphane’ projesi hayata geçirildi.

Elbistan Kaymakamı Yunus Ataman, ‘Her Mahalleye Bir Kütüphane’ projesini sürdürdüklerini söyledi. Kaymakam Ataman, bu çerçevede DEİK-MÜSİAD Konteyner Yaşam Alanları ve çevredeki öğrencilere hizmet verecek olan Elbistan Halk Kütüphanesi’nin hizmete açıldığını belirtti.

Karaelbistan, Orhangazi, Kümbet ve Tepebaşı Mahallelerini kapsayan bir çalışma yaptıklarını ifade eden Kaymakam Ataman, çalışmaları yakından takip ettiklerini vurguladı.

Süren kütüphane projelerini yerinde inceleyen Elbistan Kaymakamı Yunus Ataman, Esentepe-Bahçelievler Mahallelerine hitap edecek kütüphanenin inşaatının tamamlandığını ve tefrişat aşamasına geçildiğini söyledi.

Karaelbistan Mahallesi’nde inşaat çalışmalarının devam ettiğini hatırlatan Kaymakam Ataman, Orhangazi ve Güneşli-Battalgazi Mahallelerine hizmet edecek kütüphanenin önümüzdeki günlerde yapımına başlanacağına değindi.

Kaymakam Ataman, Tepebaşı ve Kümbet Mahallesi’nde planlanan kütüphanelerle ilgili yer tespiti sürecinde olduklarının bilgisini vererek, “Takip eden inşaat çalışmalarının da hızla tamamlayarak her öğrencimizin bulunduğu mahallede kütüphaneye kolaylıkla ulaşabilme imkanının sağlayacağız. Kütüphane projelerimizin ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.