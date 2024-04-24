Başkan Erkan Gürbüz’den çiftçiye ‘dronla ilaçlama’ desteği

Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, tarımsal destekleme projeleri çerçevesinde Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin katkısıyla dronla (ZİHA) zirai ilaçlama imkanını kent çiftçisi ile buluşturacaklarını söyledi.

Başkan Erkan Gürbüz, tarım ve hayvancılığın Elbistan ekonomisinin can damarı olduğuna dikkat çekti.

Elbistan Belediyesi’nin bu sektörlerin önünü açacak, katma değerini arttıracak ve çiftçinin üretim maliyetini düşürecek proje ve desteklerle adından söz ettireceğini dile getiren Başkan Erkan Gürbüz, bu yönde ilk adımı Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin katkısıyla attıklarını söyledi.

Başkan Erkan Gürbüz, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin çiftçilere sunduğu zirai insansız hava aracı (ZİHA) ile ilaçlama imkanını Elbistan’daki üreticilerle buluşturacaklarını ifade etti.

Zirai insansız hava araçlarının (ZİHA) tarımsal ilaçlamada üreticilerin yükünü hafiflettiğine vurgu yapan Başkan Erkan Gürbüz, “İlaçlamada dron teknoloji gittikçe yaygınlaşıyor. ZİHA ile ilaçlamada en çok tercih edilen ürünler; buğday, arpa ve mısır oluyor. ZİHA’lar, otonom olarak uydu verilerini de kullanarak tarlayı pilot yönlendirmesi olmadan ilaçlayabiliyor. Bu sayede çiftçinin akaryakıt giderleri azaldığı gibi ürün kaybı da önleniyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi de bu teknolojiyi yaygın olarak kullanıyor. Biz de başkanımız Özlem Çerçioğlu ile bu konuda görüşme gerçekleştirdik. İnşallah bu teknoloji kısa sürede sayın başkanımızın desteği ile Elbistan çiftçimizin kullanımına sunulacak” dedi.

Çiftçiye üretime devam etmesi noktasında ellerinden gelen desteği sunacaklarının altını çizen Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, “Çiftçimiz akaryakıt, gübre, tohum gibi maliyetlerin altında zorlanarak üretim yapıyor. Biz de hem kendi imkanlarımızla hem de diğer belediyelerimizin desteği ile onların yanında olmaya ve eli nasırlı çiftçimize omuz vermeye devam edeceğiz. Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın da bu alanda yeni destekleri olacak. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.