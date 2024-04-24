Yeniden Refah, 'Salavat-ı Şerif' kampanyası ile 5 bin gül dağıttı

Yeniden Refah Partisi Elbistan İlçe Teşkilatı tarafından Peygamber Efendimiz Hz Muhammed’in (sas) dünyayı teşrifi dolayısıyla başlattığı ‘Salavat-ı Şerif’ kampanyasında vatandaşlara 5 bin gül dağıtıldı.

Uzun Çarşı girişindeki ‘Salavat-ı Şerif’ standında vatandaşlara Yeniden Refah Partisi Elbistan İlçe Başkanı Sabahattin Kayabaşı, Kadın Kolları Başkanı Yasemin Yılmaz ve partili kadınlar tarafından Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (sas) duyulan muhabbetin sembolü olan 5 bin gül dağıtıldı.

Salavat-ı Şerif kampanyası ve gül dağıtımıyla ilgili açıklama yapan Yeniden Refah Partisi Elbistan İlçe Başkanı Sabahattin Kayabaşı, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (sas) dünyayı şereflendirişinin 1453’üncü yıl dönümü olduğunu söyledi.

Hem bu kutlu zamanı hatırlatmak hem de deprem sonrasında vatandaşlara moral ve manevi destek vermek istediklerini belirten Başkan Kayabaşı, “Hemşerilerimizin sevgisini ve muhabbetini kazanmak için Yeniden Refah Partisi olarak çalışmalarımız devam ediyor. Bizim halkımıza ihtiyacımız var. Halkın sevgisini kazanmadan hiçbir şey olmaz. Onlar var ise bizim yaptığımız işler kıymet bulur biz kıymet buluruz. Bu çerçevede; deprem sonrasında manevi açıdan zor günler geçiren hemşerilerimize moral vermek ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (sas) dünyayı teşrifinin yıl dönümü olduğunu hatırlatmak istedik. Gül, Peygamber’imize (sas) duyulan muhabbetin sembolü olduğu gibi insanlar arasında da sevginin önemli göstergelerinden birisidir. Kadın erkek, genç yaşlı ayırt etmeksizin dağıttığımız 5 bin gülün, hemşerilerimizle aramızdaki muhabbet ve bağların güçlenmesine vesile olsun istedik” dedi.

Yeniden Refah Partisi’nin dağıttığı gülleri, eşine ya da sevdiğine vereceğini belirten vatandaşlar da etkinliği takdirle karşıladı.

Gül dağıtımına büyük ilgi gösteren vatandaşlar da; “Çok güzel bir davranış. Yaşadığımız bunca sıkıntının arasında yüzümüzde tebessüm oluşturdu. Gönlümüzü neşelendiren bu etkinlikte katkısı olanlara teşekkür ederiz” şeklinde konuştular.