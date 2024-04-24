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Minik Miran Ali’nin SMA mücadelesine destek çağrısı

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Elbistan’da, henüz 20 günlükken spinal müsküler atrofi (SMA) teşhisi konulan Miran Ali Karasu için valilik onaylı başlatılan ‘Miran Ali’ye nefes ol’...

Minik Miran Ali’nin SMA mücadelesine destek çağrısı mask
Minik Miran Ali’nin SMA mücadelesine destek çağrısı
Minik Miran Ali’nin SMA mücadelesine destek çağrısı
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Elbistan’da, henüz 20 günlükken spinal müsküler atrofi (SMA) teşhisi konulan Miran Ali Karasu için valilik onaylı başlatılan ‘Miran Ali’ye nefes ol’ adlı yardım kampanyası için hayırseverlere destek çağrısı yapıldı.

Onikişubat ilçesinin Şahinkayası Mahallesi’nde yaşayan özel güvenlik görevlisi Cuma ve ev hanımı Gülizar Karasu’nun 3 Haziran 2022’de doğan 5.çocukları Miran Ali’ye henüz 20 günlükken alınan topuk kanı ile SMA Tip 1 hastalığı tanısı konuldu.

Anne Gülizar ve baba Cuma Karasu, teşhisin ardından çocuklarını bu amansız hastalığın pençesinden kurtarmak için çabalamaya başladı. Miran Ali’nin tedavisi için Kahramanmaraş Valiliği onaylı yardım kampanyası başlatıldı.

Kısa süre önce annesi Elbistanlı olan SMA hastası Yusufhan Uğurlu için de Dulkadiroğlu Caddesi’ndeki işyerinin önünde destek standı açan hayırsever esnaf Yusuf Kurnaz, bu kez de Miran Ali’ye ‘umut’ olmak için devreye girdi.

Yusufhan’ın yardım kampanyasının, hayırseverlerin desteği ile sonuçlandığını ve tedavi sürecinin başladığını hatırlatan Kurnaz, “Yusufhan için başardık şimdiki çağrımız Miran Ali için” dedi.

Kurnaz, “İyilik kazanacak. Bu seferki yardım çağrımız SMA hastası Miran Ali için olacak. Kahramanmaraşlı evladımız depremde 100’ün üzerinde yakınlarını ve gönüllülerini kaybetmiş. Elbistan’ın iyiliksever halkı nasıl ki Yusuf Han’a sahip çıktı ve imkanlar dahilinde yardımda bulundu ise eminim ki Miran Ali içinde elinden geleni yapacaktır. Karınca kararınca desteklerinizi esirgemediniz rabbim hepinizden razı olsun” ifadelerini kullandı.

Kurnaz, Miran Ali için hazırlanan yardım kumbaralarının da diğer esnaflara dağıtıldığını sözlerine ekledi.

# Kahramanmaraş, Onikişubat, Elbistan, destek

24 Nis 2024 - 16:03 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hatice Köker

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