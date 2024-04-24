İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü voleybol turnuvası düzenliyor

Elbistan’da, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ‘kurun takımı alın kupayı’ sloganıyla voleybola gönül veren gençler için turnuva düzenliyor.

Elbistan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mevlüt Türkan, voleybolun, son yıllarda gençlerin ilgi gösterdikleri spor dallarının başında geldiğini söyledi.

Kendisini bu spor dalında yetiştirmek isteyen gençler için voleybol turnuvası düzenleyeceklerini bildiren Türkan, “Gençlik Haftası Voleybol Turnuva’mız için başvuruları almaya başladık. Gençlerimizi ‘kurun takımı alın kupayı’ sloganıyla turnuvamıza katılmaya bekliyoruz. Turnuvamıza yoğun bir katılım olacağını düşünüyoruz Turnuvamız 6 Mayıs’ta başlayacak. Turnuvada yer almak isteyen takımlarımız bu tarihe kadar başvurularını yapabilirler. Turnuvada maçlarımızı Şehit Uzman Çavuş Kürşat Sert Spor Salonu’nda oynayacağız. Turnuva hakkında bilgi almak isteyenler 0344 415 4562 numaralı telefondan ulaşabilirler. Turnuvaya katılacak tüm takımlarımıza ve sporcularımıza şimdiden başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.