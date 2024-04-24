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Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirildi mask
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları karşılıksız kalmıyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

# Türkiye

24 Nis 2024 - 15:13 AA Ankara- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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