Polisten konteynere uyuşturucu baskını: 2 gözaltı

Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, bir konteynere düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1’i Suriye uyruklu olmak üzere 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, depremzedelerin barındığı konteyner kentte uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri bu çerçevede bir konteynerde uyuşturucu madde kullanıldığı istihbaratını aldı. Adli makamlardan alınan karar doğrultusunda belirlenen konteynere operasyon düzenlendi. Baskında Suriye uyruklu S.H. ile H.K. adlı şahıslar gözaltına alındı. Konteynerde arama yapan ekipler, esrar maddesi ile uyuşturucu madde kullanma aparatları ele geçirdi.

Söz konusu 2 şüpheli, gözaltına alınarak işlemleri için emniyete götürüldü. Şahısların işlemleri akabinde Afşin Adliyesi’ne sevk edileceği bildirildi.