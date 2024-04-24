Kahramanmaraşlı Sevilay Öztürk, Avrupa şampiyonu oldu

Portekiz'de devam eden Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda Kahramanmaraşlı milli sporcu Sevilay Öztürk, altın madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporcular 1 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya elde etti.

Kadınlar S5 50 metre kelebek kategorisinde Kahramanmaraşlı Sevilay Öztürk 44.54'lük derecesiyle Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken, Sümeyye Boyacı bronz madalyanın sahibi oldu. Organizasyonda kadınlar S5 50 metre sırtüstünde Sevilay Öztürk gümüş madalya elde ederken, Sümeyye Boyacı yine üçüncü sırayı aldı.

Vali Mükerrem Ünlüer, Öztürk’ün Kahramanmaraş’ın gururu olduğunu belirtti.

Vali Ünlüer, “Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kahramanmaraş’ın gururu milli sporcumuz Sevilay Öztürk’ü gönülden tebrik ediyorum” dedi.