24 Nis 2024 - 13:20- Ekonomi G:

Konut fiyatları Şubat’ta yıllık yüzde 58,3 arttı

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Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2 oranında artarak 1216,0 seviyesinde gerçekleşti.

Konut fiyatları Şubat’ta yıllık yüzde 58,3 arttı mask
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat ayı konut fiyat endeksini açıkladı. Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2 oranında artarak 1216,0 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,3 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 5,1 oranında azalış gösterdi.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 1,5, 2,0 ve 1,6 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 45,6, 72,9 ve 57,4 oranlarında artış gösterdi.

Konut fiyatları Şubat’ta yıllık yüzde 58,3 arttı

24 Nis 2024 - 13:20 İHA İstanbul- Ekonomi

Mahreç  İha

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