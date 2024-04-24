Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Olay, Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi’nde meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde köpekten kaçarak ağaca çıkan yavru kedi, tekrar inemeyerek mahsur kaldı. Çevredekilerin kurtarma çalışmaları da yetersiz kalınca, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye aracının raylı merdiveni ile ağaçtaki kedi kurtarıldı. Su verilip sevilen kedi daha sonra doğal hayat alanına bırakıldı.