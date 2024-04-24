24 Nis 2024 - 12:38- Çevre G:

Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

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Kahramanmaraş’ta çıktığı ağacın tepesinde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
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Olay, Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi’nde meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde köpekten kaçarak ağaca çıkan yavru kedi, tekrar inemeyerek mahsur kaldı. Çevredekilerin kurtarma çalışmaları da yetersiz kalınca, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye aracının raylı merdiveni ile ağaçtaki kedi kurtarıldı. Su verilip sevilen kedi daha sonra doğal hayat alanına bırakıldı.

Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

24 Nis 2024 - 12:38 İHA Kahramanmaraş- Çevre

Mahreç  İha

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