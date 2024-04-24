Türkiye'de elektrikli araç satışları 2023'te 8 kattan fazla arttı

AA muhabirinin Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Küresel Elektrikli Araç Veri Takipçisi'nden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de toplam elektrikli araç satışları 2022'de 7 bin 540 oldu. Bunun 7 binini bataryalı elektrikli araçlar (BEV), 540'ını plug-in hibrit araçlar (PHEV) oluşturdu.

Türkiye'de toplam elektrikli araç satışları 2023'te ise önceki yıla göre 8 kattan fazla artarak 68 bin 700'e çıktı. Geçen yılki elektrikli araç satışlarının 66 binini BEV, 2 bin 700'ünü PHEV oluşturdu.

Elektrikli araçların toplam araç satışlarındaki payı ise geçen yıl yüzde 10'a ulaştı. Bu oran 2022'de yüzde 1,1 olmuştu.

Elektrikli araç stoku 9 yılda 82 bine ulaştı

IEA verilerine göre, Türkiye'de 2014'te elektrikli araç satışı bulunmazken, 2015'te 110 PHEV satıldı. Bunu 2016'daki 44, 2017'deki 77, 2018'deki 190 ve 2019'daki 230 BEV satışı izledi.

Türkiye'de 2020'de 400 PHEV ve 890 BEV satıldı. BEV satışları 2021'de 3 bine ve PHEV satışları 920'ye çıktı.

Böylece, 2022 ve 2023'teki satışlarla, Türkiye'de toplam elektrikli araç stoku 2023 sonu itibarıyla 82 bin seviyesine ulaştı.

IEA'nın yıllık yayımladığı Küresel Elektrikli Araç Görünümü raporunda, Kasım 2023'te en çok satılan dördüncü elektrikli araç modeli Togg T10X'in geçen yılki satışlarının 20 bini bulduğu belirtildi.

Türkiye'de 2015'ten bu yana elektrikli araç satışları şu şekilde: