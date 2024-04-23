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Kahramanmaraş’ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Muratcan Karaokur idaresindeki 46 AIR 659 plak...

Kahramanmaraş’ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü mask
Kahramanmaraş’ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Kahramanmaraş’ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Muratcan Karaokur idaresindeki 46 AIR 659 plakalı motosiklet, Turgut Özal Bulvarı'nda "U" dönüşü yapmaya çalışan Y.T.P. yönetimdeki 42 A 860 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

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23 Nis 2024 - 21:28 AA Kahramanmaraş- Güncel

Mahreç  Anadolu Ajansı

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