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Bakan Tunç: "DEM, terör örgütüne mesafe koymalı, demokratik siyaset isteyen terörü reddedecek"

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "DEM, terör örgütüne mesafe koymalı, demokratik siyaset isteyen terörü reddedecek" dedi.

Bakan Tunç: "DEM, terör örgütüne mesafe koymalı, demokratik siyaset isteyen terörü reddedecek" mask
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını cevapladı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin ‘DEM Parti kapatılsın’ çağrısıyla ilgili soru üzerine Tunç, "DEM, terör örgütüne mesafe koymalı, demokratik siyaset isteyen terörü reddedecek. Demokrasilerde şiddet olmaz, fikir özgürlüğü sonuna kadar ama şiddeti desteklerseniz demokratik hukuk devleti bunu kabul etmez. DEM Parti terör örgütü ile arasına mesafe koyamadı, böyle giderse bu kaçınılmaz olur" dedi.

23 Nis 2024 - 21:09 İHA Ankara- Politika

Mahreç  İha

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