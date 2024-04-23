Nurhak’ta 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 104. yıl dönümü, tüm yurtta olduğu gibi Nurhak’ta da coşkuyla kutlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 104. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Nurhak Cumhuriyet Meydanı’nda program düzenlendi. Törene, Nurhak Kaymakamı Oray Güven, Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, İlçe Jandarma Komutanı Salih Görmez ve İlçe Emniyet Amiri Hüseyin İncirli, siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan törende; Nurhak Kaymakamı Oray Güven ve Belediye Başkanı İlhami Bozan, öğrencilerin ve vatandaşların bayramını tebrik etti.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından kutlama etkinlikleri peş peşe sergilendi. Nurhak İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nce hazırlanan zeybek ve jimnastik gösterisi alandakilerce büyük ilgi gördü.

Öğrenciler, Hacivat-Karagöz oyunu, yumurta yarışı ve halk oyunları ile diğer gösteriler büyük alkış aldı.