23 Nis 2024 - 20:42 - Spor

Süper Lig'de görünüm

Ligin 33. haftası tek maçla tamamlandı. Galatasaray, Pendikspor'u yenerek liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kalarak çok önemli 2 puan yitirdi ve Galatasaray ile arasındaki puan farkı 4'e çıktı.