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Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi mask
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde tespit ettiği 15 PKK'lı teröristi ve Suriye'nin kuzeyinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristler, kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar." ifadesi kullanıldı.

# Türkiye

23 Nis 2024 - 20:40 AA Ankara- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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