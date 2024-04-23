Azerbaycan-Ermenistan sınırına ilk sınır taşı yerleştirildi

Azerbaycan ve Ermenistan arasında sınır belirleme çalışmaları devam ediyor. İki ülkeden uzman grupların yaptığı yer ölçümlerin ardından koordinatların belirlenmesi ile Azerbaycan-Ermenistan arasında ilk sınır taşı yerleştirildi.

Azerbaycan-Ermenistan Sınır Belirleme Komisyonu Eş Başkanı, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev’in ofisinden yapılan açıklamada, “Bugün sınır bölgesinde jeodezik ölçümlere dayalı koordinatların belirlenmesi süreci başladı. İki ülkenin uzman grupları çalışmalarını sürdürüyor. Bu süreç, Azerbaycan ile Ermenistan arasında sınır sorunlarının çözümüne ilişkin yapılan görüşmeler sonucunda, varılan anlaşmalar temelinde gerçekleştirildi” dedi.

İki ülke arasında 19 Nisan’da yapılan görüşmede sınırlandırma sürecinin ilk aşaması gerçekleştirilmiş, Ermenistan işgali altında bulunan 4 köyün Azerbaycan’a geri verilmesi ve sınır belirleme çalışmalarının sürdürülmesi konusunda ön anlaşma yapılmıştı.

Buna göre, Bağanis, Voskepar, Kirants, Berkaber yerleşkeleri Ermenistan’da, Ermenistan işgali altındaki Azerbaycan köyleri olan Bağanis Ayrım, Aşağı Eskipara, Heyrimli Gızılhacılı ise Azerbaycan’a geri iade edilmesi ve sınırların bu güzergahtan geçmesi konusunda ön anlaşmaya varılmıştı.