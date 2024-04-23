Elbistan’da 23 Nisan coşku ile kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 104. yıl dönümü, tüm yurtta olduğu gibi Elbistan’da da coşkuyla kutlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 104. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Elbistan’da gerçekleştirilen tören renkli görüntülere sahne oldu. 23 Nisan kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk anıtına Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin’in çelenk sunumuyla başladı. Kutlamaların etkinlik bölümleri ise Şehit Kemal Özdoğan İlkokulu bahçesinde gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan törende; Elbistan Kaymakam Vekili Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz ve Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Sarı, Kaymakam Refiki Osman Emre Öztürk ve Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin öğrencilerin ve vatandaşların bayramını tebrik etti.

Programın açılış konuşmasını okul öğretmenlerinden Melike Arslan yaptı.

Arslan, “Dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan tek ülke Türkiye’dir. 23 Nisan, bizim için öylesine bir tarih değildir. Bir dönüm noktasıdır. Esaret zincirleri ayakları bağlanmak istenen yaralı aslanın bu esaretten kurtulmak için verdiği mücadeledir. Sevgiye, barışa, dostluğa, kardeşliğe açılan büyük bir kapı olan 23 Nisan, sevinç ve gururla kutladığımız Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak ülkemizin geleceğinin teminatı olan çocuklarımıza sevgi ve güveni göstermektedir. Bizler, bu sevgi ve güven sayesinde dünyanın ilk ve yegane çocuk bayramı olarak tarihe geçen millet egemenliğine dayanan, demokrasinin ve cumhuriyetin temellerinin atıldığı gün olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sayesinde tüm dünya çocuklarıyla ulusal egemenlik sevincimizi paylaşıyoruz” dedi.

Konuşmasının devamında çocuklara seslenen Arslan, “Sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı ve mutluluk parıltısısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim ve önemli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz. Sizin şahsınızda dünya çocuklarının bayramını kutluyorum. Bütün çocuklara barış ve mutluluk dolu bir dünya diliyorum” ifadelerini kullandı.

Arslan’ın konuşmasının ardından, kendilerine armağan edilen 23 Nisan’ı doyasıya kutlama görevi çocuklara düştü. İlk olarak mehter takımı sahne aldı. Öğrencilerin mehter gösterisi büyük ilgi gördü. Daha sonra anasınıfı ve ilkokul öğrencileri, öğretmenlerinin eşliğinde hazırladıkları halk oyunları ve dans gösterileri ile büyük alkış aldı. Okul bahçesindeki gösteriler, birbirinden renkli görüntülere sahne oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için düzenlenen törenlere, Elbistan Kaymakam Vekili Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Sarı, Kaymakam Refiki Osman Emre Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Emre Dal, Emniyet Müdürü Arif Gürbüz, EMYO Müdürü Öğr. Gör. Muharrem Eren, Kahramanmaraş Barosu Elbistan Temsilcisi Av. Cihat Yılmaz, Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Mehmet Bölükbaşı, CHP Elbistan İlçe Başkanı Av. Onur Gürbüz, MHP Elbistan İlçe Başkanı Üzeyir Bostan, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.