Elbistan Halk Kütüphanesi’nin açılışı yapıldı

Elbistan Kaymakamlığı’nın koordinesinde DEİK ve AFAD işbirliği ile hayata geçirilen kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Haftanın 7 günü açık olacak ve 10 bin kitabın yer aldığı kütüphanede depremzede öğrenciler ve gençler, LGS, üniversite hazırlık ve diğer sınavlara daha uygun ortamda hazırlanabilecek. Tam donanımlı kütüphane, kitap okuma alanları, sosyal ve kültürel faaliyetlerin gerçekleştirilebileceği alanlar, etüt sınıfları ve bilgisayar sınıfını da bünyesinde barındırıyor.

Elbistan Kaymakamlığı, Türk Kızılay ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türk Kızılay koordinesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla DEİK Yaşam Kenti’nde etkinlik düzenledi. Etkinlikler çerçevesinde; içinde 10 bin kitabı barındıran Elbistan Halk Kütüphanesi’nin de açılışı gerçekleştirildi.

DEİK ve MÜSİAD Yaşam Kenti’nde hayatlarına devam eden depremzede çocuklar, oyun alanları, pamuk şeker ve mısır standında doyasıya eğlendi. Çocuklara, çeşitli hediyeler de dağıtıldı.

Etkinlik hakkında bilgi veren Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can, Kızılay olarak deprem bölgesindeki 6 ilde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklarla bir araya geldiklerini söyledi.

Can, “Türk Kızılay olarak biz de bugün bir mutlu günü birlikte yaşıyoruz. Çocuklarımızın bayramında yanlarında olmak, onlarla birlikte sevinçlerini paylaşmak bizi de çok mutlu ediyor. Özellikle konteyner kentteki çocuklarımızla bir araya geldiğimiz etkinliklerimizde onların sevineceği hediyelerle, onlarla beraber oluyoruz. Bugün Elbistan'da birlikte güzel etkinliklere şahitlik yaptık. Allah bağışçılarımızdan razı olsun. Tüm emeği geçenlere çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu tür birlikteliğimiz özellikle deprem bölgesindeki kardeşlerimizle, çocuklarımızla evlerine geçinceye kadar inşallah yanlarında olmaya devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu.

DEİK Genel Sekreter Yardımcısı Adem Yavuz da depremzede çocukların özel günlerinde mutlu olması için etkinlikler düzenlediklerini ifade etti.

Yavuz, “Yaklaşık 1 buçuk yıl önce Elbistan’ımız büyük bir deprem yaşadı. Bundan birçok ilimizde etkilendi. MÜSİAD ve DEİK ve diğer konteyner kentlerde kalan çocuklarımızın bayramını kutlamak için bugün buradayız. Aynı zamanda Elbistan Kaymakamlığımız ve AFAD' ile birlikte kurulan kütüphanenin açılışını gerçekleştirdik. 10 bin kitaba sahip kitap kütüphanemiz çocukların hizmetinde olacak. Kızılay'la birlikte tüm konteyner kentimizde kalan çocuklarımıza yönelik iyilik paketlerini dağıttık. İçerisinde şekerlemelerin olduğu, çikolataların olduğu, sağlıklı gıda ürünlerinin olduğu, çocukları bugün mutlu edebileceğimiz bir gıda paketi. Hem de yaşlarına ve cinsiyetlerine göre ayarlanmış oyuncak paketlerimizi de çocuklarımıza verdik. Ayrıca DEİK tarafından kurulan oyun parkında çocuklarımızın doyasıya eğlenmesini amaçladık. Bugün onların çok mutlu olmasını, acılarını bir nebze unutmalarını arzu ediyoruz.” açıklamasında bulundu.

Programa, Kaymakam Refiki Tarık Orhan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Seydihan Küçükdağlı, Şehir Müzesi ve Kütüphane Müdürü Hulusi Ünsal ve ilgili kurumların yetkilileri katıldı.