Rezerv alandaki esnaflardan hükümete çağrı: "Sağlam binalar yıkılmasın”

Elbistan’da esnaflar, rezerv alan sınırları içerisinde kalan sağlam ve hasarsız yapıların yıkılmaması çağrısında bulundu.

Sağlam binaların, kentte ekonominin çarklarının dönmesinde kritik bir rol üstlendiğini belirten esnaflar, “Buraların yıkılması, ticaretin kalbinin durması anlamına gelir” ifadesini kullandılar.

Elbistan’da rezerv alanın sınırları ile ilgili belirsizlik sürerken asrın felaketi sonrasında ayakta kalan sağlam ve hasarsız iş merkezleri ve dükkanlardaki esnaflar, hayatı normale dönüştürmede önemli bir rol üstlendi. İstihdamın yanında geleceğe dair umutların da yeşermesini sağlayan bu mekanlar, rezerv alanlardaki tüm yapıların yıkılması yönündeki karar doğrultusunda hasarsız ve sağlam olsalar dahi kent estetiğini bozacakları gerekçesiyle yıkılabilecek. Depremden kurtarsalar da rezerv alanda kaldığı için yıkımla karşı karşıya kalacak ekmek teknelerinin derdine düşen esnaflar, kararın gözden geçirilmesi dileğinde bulunuyorlar.

Malatya Caddesi’ndeki iş merkezlerinde faaliyet gösteren esnaflar ve diğer ticari firmalar adına değerlendirmelerde bulunan lokantacı Kadir Küçük, “Bu karar, deprem sonrası hayata tutunmaya çalışan, bu kenti yeniden kurmak için umuda sarılan biz esnafların en az 2 yılının kaybolması anlamına gelir” dedi.

Sağlam ve hasarsız binaların yıkılmasının, birçok sorunu beraberinde getireceğini anlatan Küçük, “2 büyük depremi hasarsız atlatarak sağlamlıklarını ispatlayan ve şehrin sembolü olarak niteleyeceğimiz işyerlerimiz rezerv alanda kaldığı için yıkılacağını bizzat Kahramanmaraş Valisi Sayın Mükerrem Ünlüer’in açıklamasıyla öğrendik.

Kentimiz, depremin ardından büyük yıkım yaşadı. Esnaf kardeşlerimizin önemli bir bölümü konteynerlerde zor şartlarda faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. 17 aydır, ayakta kalan iş merkezleri ve diğer binalar ve konteynerdeki esnaflarımızla şehrimizde ekonominin taşlarını bir bir yerleştirmenin çabası içerisindeyiz. Bizler bu şehri terk etmedik. Gün, acıları dindirme, yaraları sarma, yıkılan şehirleri yeniden ayağa kaldırma, güçlenerek ve güçlendirerek geleceğe hazırlama günüdür diyerek işimize, ekmeğimize sarıldık.

Esnaflarımız ve insanlarımız açılmış derin yaraları kapanmamış olmasına rağmen hayat mücadelesini bırakmamış, büyük bin metanetle işine gücüne yönelmişken ‘kara haber’ aldık. Bölgemizdeki ve caddemizdeki iş merkezlerinde ve dükkanlarda onlarca esnafımız ve çalışanlar, bu yıkım kararı nedeniyle ekmeğini, işini ve aşını kaybetmenin endişesiyle yaşamaya başladı” ifadelerini kullandı.

Bu kararın, kent ekonomisinde açmazlara yol açacağını savunan Küçük, “Şehrimiz, depremden sonra göç verdi. İş bulamayan gençlerimiz gurbet ellerde ekmeğinin peşine düştü. Rezerv alanındaki sağlam binaların yıkılması, bu durumun tuzu biberi olacak. Biz, gurbetteki hemşerilerimizin şehrimize dönmesini beklerken yıkılan işyerlerindeki gençlerimiz, göç kervanına katılacak. Şehrimiz, kaybettiği kanı kazanmak isterken bir damarı daha kesilecek.

Rezerv alanındaki sağlam ve hasarsız binaların yıkılması, çarkları durduracağı gibi hem devletimize hem de esnaflarımıza ciddi bir külfet getirecek. Milyonlarca lira harcanarak yapılan bu binaların toprağa gömülmesi ne kadar doğru? Borçla, krediyle işini çevirmeye çalışan esnaf, işyeri yıkılırsa önünü nasıl görecek? Yeni işyeri yapılana kadar nereye sığınacak? Yeniden yapılanma için öngörülen 1 yıllık süre ne kadar gerçekçi olacak?” sorularını yöneltti.

Kararın gözden geçirilmesini istediklerini vurgulayan esnaf Kadir Küçük, “Bu bölgedeki esnaflarımız ve işletme sahipleri ile ortak hareket ediyoruz. Bir muamma ile karşı karşıyayız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza sesleniyoruz. Bu şehrin yeni bir kayba ya da yıkıma değil, umudu taze tutacak adımlara ihtiyacı var. Esnafın elini kolunu bağlayacak değil önünü açacak projelere ihtiyacı var. Belini doğrultmaya çalışan esnafın geleceğine sahip çıkın, sağlam ve hasarsız işyerleri ayakta kalsın. Ekonominin kalbini durdurmayın” çağrısında bulundu.