Kodaz: “Adaylığımı engellemeye çalışıyorlar”

İYİ Parti Genel Başkanlığına aday olduğunu açıklayan Elbistanlı Avukat Günay Kodaz, parti genel sekreterliğince genel merkez önünde açıklama yapmasına izin verilmediğini iddia etti.

Kodaz, “Benim aday olup olmamam konusunda kamuoyunun kafasını bulandırdılar. Yasal olarak hakkımdı. Hala kurucular kurulu üyesiyim, hala parti üyesiyim. Ve hala da üst kurul delegesiyim. Benim bu aday yolculuğumu karalamak istediler. İhraç durumum var ama kesinleşmedi. Davamız devam ediyor. Genel başkan adayı koşullarına sahip olduğuma dair dilekçe verdim. Ve genel merkezde açıklama yapmak istedim. Önce bana dönüp ’Yapabilirsiniz’ dediler. Diğer adaylar için basına duyuruda bulundular. Fakat benim için basın duyurusunda bulunmadılar. Basına duyuruyu kendim yapmam gerektiğini belirttiler. Bunun üzerine kendim basın açıklaması hazırladım. Fakat bugün bana geri dönüş yapıldığında genel merkezde basın açıklaması yapmama izin verilemeyeceğini belirttiler. Koray Bey ve benim bu saatten sonra açıklama yapamayacağımı söylediler. 17 Nisan günü açıklama yapmama izin verdiler. 3 gün sonra bugün ise açıklama yapamayacağımı söylediler. Bu kararı şüpheyle karşılaşıyorum” şeklinde konuştu.

Genel başkanlık yarışının tek kadın adayını elemeye gayret edenler olduğunu savunan İYİ Parti Genel Başkan adayı Günay Kodaz, “Önce yasal olmasına rağmen aday olamayacağımı söylediler ve üst kurul delegesinin kafasını karıştırmaya çalıştılar. Bunu engelleyemeyeceklerini anladıktan sonra aday olabilirsiniz dediler.

İYİ Parti, Türkiye için başarı hikayeleri yazmaya namzet bir siyasi partidir. İYİ Parti, umudun simgesidir. İYİ Parti’miz, demokrasi penceresi olarak milletimize nefes aldırmıştır. Ancak 31 Mart seçimlerinde aldığımız sonuç, ne partimizin mensuplarını ne de bizleri memnun etmemiştir. Bu kadar gayret ve fedakarlığın bu sonuçları doğurmasının sebeplerini iyi analiz etmemiz gerekmektedir. Bütün bu süreçte şunu gördük ki doğru politikalar oluşturulmazsa bütün gayret ve fedakarlıklarımız bizi ve ülkemizi memnun edecek sonuçlar yaratmaya yetmemektedir.

Bunun ana sebeplerinden biri istişare eksikliğidir. Maalesef bu süreçte birçok haklı ses susturulmuştur ve bu seslerden biri de benim sesimdi. İkincisi partimizin kurumsallaşmaması ve bunun sonucu olarak strateji belirleme yetersizliğimiz ve kriz yönetme kapasitesinin düşüklüğüdür. Üçüncüsü siyasi nezaket eksikliği ve bunun doğurduğu kırılganlıklardır.

Bunlar el ele verdiğimiz takdirde rahatlıkla çözebileceğimiz sorunlardır. Sorunları çözecek insan kaynağımız da, bilgimiz de, irademiz de, gücümüz de vardır. Sorunun değil çözümün merkeziyiz” açıklamasında bulundu.