Elbistan’da satranç turnuvası düzenlenecek

Elbistan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde satranç turnuvası düzenlenecek.

27-28 Nisan tarihleri arasındaki turnuva 4 farklı kategoride gerçekleştirilecek. Sporcular, 8 yaş altı, 10 yaş ve altı, 14 yaş ve altı ile açık kategoride mücadele edecek. Turnuva, Şehit Uzman Çavuş Kürşat Sert Spor Salonu’nda yapılacak. Turnuva hakkında bilgi almak isteyenler 0344 415 4562 numaralı telefonla irtibat kurabilecek.

Elbistan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mevlüt Türkan, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvası’na tüm gençlerimizi bekliyoruz” dedi.