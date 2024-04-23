Türkiye finalisti olan öğrenciye Çetin’den hediye

Tales Müzesi tarafından ulusal düzeyde düzenlenen Ulusal Tales Matematik ve Fen Bilimleri Yarışması’na katılan Elbistanlı öğrenci, rakiplerini eleyerek Türkiye finalisti oldu.

Öğrencilerin matematik ve fen bilimleri derslerinde edindikleri becerilerin ulusal ve uluslararası düzeyde sergilemelerini sağlamak amacıyla yapılan Ulusal ve Uluslararası Tales Matematik ve Fen Bilimleri Yarışması’na katılan Büyükyapalak Şehit Mahmut Çiftçi Ortaokulu öğrencisi Nurbanu Altun, ülke genelindeki 3 bin 816 arasından yüzde 5’lik dilime girme başarısını gösterdi. Bu başarıyla, yarışmanın Türkiye finalinde yarışmaya hak kazanan Altun’a, Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin tarafından hediye takdim edildi.

Okul müdürü Mesut Erden ve matematik öğretmeni Duygu Genç’le birlikte başarılı öğrenciyi makamında ağırlayan Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, Nurbanu Altun’un, ilçe adına önemli bir başarıya imza attığını söyledi.

Altun’un, 3 bin 816 öğrenci arasından ilk 200’de yer alarak Türkiye finalisti olmaya hak kazandığını belirten Çetin, “Bizleri bu başarısından dolayı gururlandıran öğrencimizi ve bu başarıda emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Nurbanu’ya da 4 Mayıs 2024’te Gaziantep’te yapılacak olan final sınavlarında başarılar diliyorum” dedi.

Başarılı öğrenci Nurbanu Altun da; Türkiye finalinde Elbistan’ı en iyi şekilde temsil edeceğinin altını çizdi.