Gazze’ye giden İyilik Gemisi’ne Elbistan’dan destek

Hayrat İnsani Yardım Derneği Elbistan Temsilciliği’nin başlattığı kampanya ile toplanan 2 tır dolusu yardım, AFAD ve Kızılay’ın koordinesinde 9.İyilik Gemisi ile Gazze’ye ulaştırıldı.

Hayrat İnsani Yardım Derneği Elbistan Temsilcisi Şener Kara, deprem bölgesi başta olmak üzere yurtiçi ve dışında yardım faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürdüklerini söyledi.

İsrail’in soykırımı altında yaşam mücadelesi veren Gazze halkına hayırseverlerin desteği ile el uzatmaya çalıştıklarını vurgulayan Kara, Hayrat İnsani Yardım Derneği’nin önemli bir misyon üstlendiğine dikkat çekti.

İsrail’in yoğun bombardımanı ve saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de bir insanlık dramı yaşandığına değinen Hayrat İnsani Yardım Derneği Elbistan Temsilcisi Şener Kara, “Aylardır, büyük bir zulme ve soykırıma maruz kalan Gazze’deki siviller için faaliyetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. 7 Ekim'den bu yana kadar Mersin limanından hareket eden gemilerde özellikle kuru ve tüketilmeye hazır gıdalar, içme suyu, tıbbi cihaz ve medikal malzemeleri, anne ve bebekler için hazırlanan hijyen setleri, uyku tulumları ve çadırlardan oluşan yaklaşık 1.500 tondan fazla insani yardım malzemesini Gazze halkına ulaştırdık.

Çalışmalarımız, bir taraftan bombardıman altında okul, kamp ve kırsal bölgelere sığınan sivillere kısıtlı imkanlarla sürüyor. Diğer taraftan da dernek bünyesindeki 3 ambulans ile Gazzeli yaralılara hizmet veriyoruz. Geçişlerin kolaylaştırılmasıyla, daha fazla insani yardım ve ihtiyaç malzemelerini Gazze’ye ulaştırmayı planlıyoruz” dedi.

Elbistan’dan Gazze’ye ulaştırılacak yardımlar için 2 ayrı bağış noktası oluşturduklarının bilgisini veren Kara, “Hayrat Yardım Elbistan Temsilciliği olarak da Nisan ayı içerisinde gönderilen 9. İyilik Gemisine 1 tır gıda ve 1 tır da un ile katkı sağladık. Allah nasip ederse mayıs ayı içerisinde 10’uncusu planlanan İyilik Gemisine 2 tır un almayı planlıyoruz. Un bağışı için de Elbistan’da 2 bağış noktası oluşturduk. Bağışlar, Güneşli Mahallesi Özlü Sokak’ta bulunan temsilciliğimize ya da Hamza Akbaş Caddesi’nde hizmet veren Marsaklar Ticaret’e ister nakit olarak ister un getirerek de yapılabilir.

Elbistan halkına mazlum mahzun kardeşlerimize destek oldukları için çok teşekkür ediyoruz. Allah yapmış oldukları hayırları kabul eylesin inşallah” ifadelerini kullandı.