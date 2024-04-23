Emniyet müdürlüğü koltuğuna oturan Gülce, telsiz anonsu yaptı

Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Arif Gürbüz’ün makamını devrettiği 4.sınıf öğrencisi Gülce Önat, telsiz anonsu yaptı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Arif Gürbüz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu 4.sınıf öğrencisi Gülce Önat’a temsili olarak devretti.

Okul müdürü Metin Yıldız’ın da katıldığı programda makamı temsili olarak alan Önat, İlçe Emniyet Müdürü Arif Gürbüz’ün koduyla polis telsiziyle anons yaptı. Haber merkezine çağrı yapan Önat, öncelikleri olarak 23 Nisan'da bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemlerinin arttırılmasını istedi.

Trafikle ilgili de tedbirlere hassasiyet gösterilmesini isteyerek okul önleri ve çevresinde ekiplerin daha çok devriye atması talimatını veren küçük Gülce, tüm polislere de görevlerinde başarılar diledi.

Gülce’nin telsiz anonsunun akabinde birim amirleri de çevrime dahil olarak gerekli tedbirlerin alınacağını teyit etti.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Arif Gürbüz de; tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Gürbüz, geleceğin teminatı olan çocukların her zaman yanlarında olduklarını, onların güvenlik ve asayiş içerisinde eğitimlerini sürdürmeleri ve yaşamaları için her zaman görev başında olacaklarının altını çizdi.