Milli Eğitim Müdürü Çetin, makamını Hatice Kübra’ya devretti

Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu Yapraklı Ortaokulu öğrencisi Hatice Kübra Er’e devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Elbistan Milli Eğitim Müdürlüğü koltuğuna temsilen Yapraklı Ortaokulu öğrencisi Hatice Kübra Er oturdu.

Koltuğunu küçük Hatice Kübra’ya teslim eden Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı geleneğini yerine getirerek koltuğumuzu devrettik” dedi.

Temsili koltuk devir tesliminin, gençlere olan inançlarının bir sembolü olduğunun altını çizen Çetin, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin bu emaneti en güzel şekilde yarınlara taşıyacağınıza inanıyorum. Gerek bugün gerekse gelecekte şehrimizin ve ülkemizin en aydınlık günlere taşınması yönünde üzerlerine düşenin en iyisini yapacaklarından eminiz. Bizler de onların en büyük destekçisi olacağız. Yarının büyükleri ve yöneticileri olacak yavrularımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum” ifadelerini kullandı.