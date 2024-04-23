- Ekonomi

Hazine Bakanlığı: “Koruyucu giyim yardımları kesildi haberleri gerçeği yansıtmıyor”

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Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, “Farklı kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanan Koruyucu Giyim Yardımlarının tasarruf tedbirleri kapsamında kesildiği yönündeki haberler mesnetsiz olup hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.

Hazine Bakanlığı: “Koruyucu giyim yardımları kesildi haberleri gerçeği yansıtmıyor” mask
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamuda tasarruf kapsamından koruyucu giyim yardımlarının kesildiği yönündeki kamuoyundaki haberleri yalanladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Farklı kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanan Koruyucu Giyim Yardımlarının tasarruf tedbirleri kapsamında kesildiği yönündeki haberler mesnetsiz olup hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır” ifadesi kullanıldı.

Hazine Bakanlığı: “Koruyucu giyim yardımları kesildi haberleri gerçeği yansıtmıyor”

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Mevzuata uygun olarak söz konusu yardımların yapılmasının önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Ancak, kuruluşların ve sendikaların üst normlarla çizilen çerçeveyi genişletmesi mümkün bulunmamaktadır. Mevzuata aykırı davranan kamu görevlilerinin de ilgili mevzuat uyarınca denetlenmesi ve gerekli yaptırımlara tabi olmaları hukuk devletinin bir gereğidir. Bunun dışında yapılan yorum ve eleştiriler gerçeği yansıtmamakta olup bilinçli şekilde kamuoyu yanlış bilgilendirilmektedir.”

23 Nis 2024 - 15:10 İHA Ankara- Ekonomi

Mahreç  İha

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