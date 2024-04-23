Üsteğmen Emre Dal, makamını küçük Özal’a devretti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Emre Dal, Kuzey Marmara İlkokulu 2’inci sınıf örencisi Özal Kılınç’a komutanlık makamını temsili olarak teslim etti.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Emre Dal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde makamını devretti. Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı makamına temsili olarak Kuzey Marmara İlkokulu 2-A sınıfı öğrencisi Özal Kılınç oturdu. Küçük komutan, jandarmanın okul çevrelerindeki güvenlik önemlerini artırmasını ve öğrencilere başta trafik eğitimi olmak üzere çeşitli programlar düzenlenmesini istedi.

Okul müdürü Harun Kandil’in eşlik ettiği temsili devir teslimle ilgili değerlendirme yapan Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Emre Dal, başta Elbistan’daki çocuklar olmak üzere tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.